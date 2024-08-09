الطن بكام.. أسعار الجبس في مصر اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024

أسعار الجبس في مصر اليوم .. تُعد أسعار الجبس اليوم من أبرز المواضيع التي تشغل اهتمام الكثيرين، نظراً لتنوع استخداماته في مجالات متعددة مثل البناء وتصنيع بعض المنتجات.

في هذا المقال، يقدم موقع "الموجز" أسعار الجبس في الشركات المصرية، والتي تختلف حسب النوع والجودة المقدمة من الشركة المصنعة. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- يتراوح سعر جبسينا سيناء من 1,400 إلى 1,500 جنيهًا.

- بلغ سعر جبس البلاح إكسبريس من 1,350 إلى 1,450 جنيهًا.

- سجل سعر جبس العامرية من 1,300 إلى 1,400 جنيهًا.

- تراوح سعر جبس السويس من 1,300 إلى 1,400 جنيهًا.

- حقق سعر جبس الدولية من 1,400 إلى 1,400 جنيهًا.

- سجل سعر جبس نجوم سيناء المعمار من 1,350 إلى 1,400 جنيهًا.

- تراوح سعر ايكوبات مصر سيناء من 1,400 إلى 1,400 جنيهًا.

لا يفوتك كام سعر الجبس اليوم الإثنين 29 يوليو 2024 في الشركات المصرية

- سجل سعر سيناء للجبس نجمة سيناء من 1,400 إلى 1,430 جنيهًا.

- حقق سعر سيناء للجبس زهرة سيناء من 1,450 إلى 1,470 جنيهًا.

نصائح للحفاظ على الجبس :

لحماية الجبس من التلف، يُفضل تخزينه فوق الأرض على لوح خشبي أو مادة مناسبة لتجنب الرطوبة. يجب تغطيته بمشمع بلاستيكي أو غلاف واقٍ لحمايته من المطر. يُستحسن تجنب وضعه قرب مصادر المياه مثل الحمامات والمطابخ للحفاظ على جودته، وشراء الكمية اللازمة فقط لتفادي التلف الناتج عن التخزين الطويل أو الرطوبة.

يذكر أن هذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع حيث أنها ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق وتشمل النقل بدون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

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