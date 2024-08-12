ارتفاع أم انخفاض؟.. سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024، من كلمات البحث التي شهدت رواجًا في الساعات الأخيرة، مع حرص الكثيرين على استثمار أموالهم في المشغولات والسبائك الذهبية للحفاظ على قيمتها.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر الآن

وشهدت أسواق أسعار الذهب في العالم والسوق المحلي المصري تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة، في حين لا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بمكانته كملاذ آمن من التضخم، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع التفاصيل عن سعر الذهب اليوم.

‏‎متى ينزل سعر الذهب

وخلال الساعات الأخيرة، قال كومرتس بنك في مذكرة "نفترض أن الذهب سيظل مطلوبا في ظل التوترات في الشرق الأوسط".

وتراجعت أسعار الذهب بعد أن خففت أحدث بيانات الوظائف المخاوف بشأن الركود في الولايات المتحدة، حيث سجلت الأسعار انخفاضا أسبوعيا بعد موجة بيع عالمية في وقت سابق من الأسبوع أدت إلى خسائر كبيرة في السبائك، بينما ينتظر المتداولون المزيد من الأدلة على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 2424.03 دولارا للأوقية، واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 2463.10 دولارا.

سعر الذهب اليوم عيار 14 الآن 2024

سجل جرام الذهب عيار 14 اليوم 2273 جنيهًا للبيع مقابل 2259 جنيهًا للشراء.

‏‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

سجل جرام الذهب عيار 18 اليوم 2914 جنيها للبيع مقابل 2897 جنيهًا للشراء.

‏‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم 3400 جنيها للبيع مقابل 3380 جنيهات للشراء.

‏‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم 3885 جنيهات للبيع، مقابل 3862 جنيها للشراء.

‏‎سعر الذهب والسبائك اليوم

وجاء سعر الذهب اليوم والسبائك على النحو التالي:

سبيكة ذهب 1 جرام: 4,699

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,213

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,212

جنية الذهب 8ج عيار 21: 35,881

جنية الذهب 8ج عيار 22: 37,589

جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,007

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 43,911

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 87,224

سعر سبيكة الذهب أوقية: 129,746

سبيكة الذهب نصف أونصة: 67,957

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 135,250

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 216,566

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 432,277

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 51,217

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,301,411

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,154,550

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