‎نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الاحد 11-8-2024 بعد الانخفاض الأخير

تشهد أسعار مواد البناء، وعلى رأسها سعر الحديد والأسمنت، استقراراً تاماً على مدار الأسابيع الماضية. هذا الاستقرار يلعب دوراً مهماً في تحديد أسعار الوحدات السكنية ويؤثر بشكل كبير على قطاع البناء. في التقرير التالي، نقدم لك أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 11 أغسطس 2024 في مصر، ونكشف لكم التفاصيل في الموجز.

أسعار مواد البناء في مصر اليوم

كما شهدت أسعار الأسمنت اليوم حالة من الاستقرار، حيث حافظت معظم الأنواع على نفس مستويات الأسعار دون تغييرات كبيرة. فيما يلي تفاصيل أسعار الأسمنت لمختلف العلامات التجارية:

سعر طن الحديد اليوم

استقر سعر حديد بشاى عند 41،200 جنيه

استقر سعر حديد العتال عند 39،000 جنيه

استقر سعر حديد المعادى عند 38،800 جنيه

استقر سعر حديد الكومى عند 38،800 جنيه

استقر سعر حديد المراكبى عند 41،000 جنيه

استقر سعر حديد عطيه عند 39،000 جنيه

استقر سعر حديد العشري عند 38،800 جنيه

استقر سعر حديد الجيوشي عند 39،000 جنيه

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 39،000 جنيه

استقر سعر حديد بيانكو عند 38،800 جنيه

استقر سعر حديد المصريين عند 41،100 جنيه

استقر سعر حديد سرحان عند 38،800 جنيه

سعر حديد عز اليوم

استقر سعر حديد عز عند 41،500 جنيه

‎سعر الاسمنت اليوم في مصر

أسمنت المعلم: 2,250 جنيه

أسمنت السهم: 2,270 جنيه

أسمنت الفهد: 2,220 جنيه

أسمنت وادي النيل: 2,220 جنيه

أسمنت العسكري بني سويف: 2,280 جنيه

أسمنت المسلح: 2,000 جنيه

أسمنت جنوب الوادي: 2,220 جنيه

أسمنت المخصوص: 2,290 جنيه

أسمنت السويس: 2,320 جنيه

أسمنت السويدي: 2,550 جنيه

أسمنت العسكري: 2,280 جنيه

أسمنت النصر: 2,280 جنيه

أسمنت سيناء 42.5: 2,230 جنيه

أسمنت حلوان: 2,300 جنيه

أسمنت المنيا: 2,290 جنيه

أسمنت المهندس: 2,400 جنيه

أسمنت تايتان: 2,270 جنيه

أسمنت المصري: 2,280 جنيه

أسمنت الممتاز: 2,360 جنيه

أسمنت التعمير: 2,330 جنيه

أسمنت الصعيد: 2,390 جنيه

أسمنت أسيوط: 2,320 جنيه

أسمنت المصريين: 2,320 جنيه

أسمنت العامرية: 2,420 جنيه

أسمنت البرج: 2,430 جنيه

أسمنت الماكس: 2,470 جنيه

أسمنت النهضة: 2,520 جنيه

أسمنت أسوان: 2,320 جنيه

أسمنت السد العالي: 2,310 جنيه

أسمنت قنا: 2,400 جنيه

‎سعر شيكارة الاسمنت

شيكارة اسمنت سيناء 103 جنيه.

شيكارة أسمنت النصر 108.5 جنيه.

شيكارة اسمنت العسكري 102 جنيه.

شيكارة اسمنت وادي النيل 103 جنيه.

شيكارة اسمنت المنيا 107جنيه.

شيكارة أسمنت المصريين 98 جنيه.

شيكارة اسمنت المخصوص 109.5 جنيه.

شيكارة اسمنت أسوان 99 جنيه.

شيكارة اسمنت المسلح 110جنيه.

شيكارة اسمنت اسيوط 100جنيه.

شيكارة اسمنت السهم 102 جنيه.

شيكارة اسمنت المعلم 103 جنيه.

شيكارة اسمنت الاسكندرية “الماكس” 106.5جنيه.

شيكارة اسمنت العامرية العادة 105.5 جنيه.

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