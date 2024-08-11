نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الاحد 11-8-2024 بعد الانخفاض الأخير
تشهد أسعار مواد البناء، وعلى رأسها سعر الحديد والأسمنت، استقراراً تاماً على مدار الأسابيع الماضية. هذا الاستقرار يلعب دوراً مهماً في تحديد أسعار الوحدات السكنية ويؤثر بشكل كبير على قطاع البناء. في التقرير التالي، نقدم لك أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 11 أغسطس 2024 في مصر، ونكشف لكم التفاصيل في الموجز.
أسعار مواد البناء في مصر اليوم
كما شهدت أسعار الأسمنت اليوم حالة من الاستقرار، حيث حافظت معظم الأنواع على نفس مستويات الأسعار دون تغييرات كبيرة. فيما يلي تفاصيل أسعار الأسمنت لمختلف العلامات التجارية:
سعر طن الحديد اليوم
استقر سعر حديد بشاى عند 41،200 جنيه
استقر سعر حديد العتال عند 39،000 جنيه
استقر سعر حديد المعادى عند 38،800 جنيه
استقر سعر حديد الكومى عند 38،800 جنيه
استقر سعر حديد المراكبى عند 41،000 جنيه
استقر سعر حديد عطيه عند 39،000 جنيه
استقر سعر حديد العشري عند 38،800 جنيه
استقر سعر حديد الجيوشي عند 39،000 جنيه
استقر سعر حديد مصر ستيل عند 39،000 جنيه
استقر سعر حديد بيانكو عند 38،800 جنيه
استقر سعر حديد المصريين عند 41،100 جنيه
استقر سعر حديد سرحان عند 38،800 جنيه
سعر حديد عز اليوم
استقر سعر حديد عز عند 41،500 جنيه
سعر الاسمنت اليوم في مصر
- أسمنت المعلم: 2,250 جنيه
- أسمنت السهم: 2,270 جنيه
- أسمنت الفهد: 2,220 جنيه
- أسمنت وادي النيل: 2,220 جنيه
- أسمنت العسكري بني سويف: 2,280 جنيه
- أسمنت المسلح: 2,000 جنيه
- أسمنت جنوب الوادي: 2,220 جنيه
- أسمنت المخصوص: 2,290 جنيه
- أسمنت السويس: 2,320 جنيه
- أسمنت السويدي: 2,550 جنيه
- أسمنت العسكري: 2,280 جنيه
- أسمنت النصر: 2,280 جنيه
- أسمنت سيناء 42.5: 2,230 جنيه
- أسمنت حلوان: 2,300 جنيه
- أسمنت المنيا: 2,290 جنيه
- أسمنت المهندس: 2,400 جنيه
- أسمنت تايتان: 2,270 جنيه
- أسمنت المصري: 2,280 جنيه
- أسمنت الممتاز: 2,360 جنيه
- أسمنت التعمير: 2,330 جنيه
- أسمنت الصعيد: 2,390 جنيه
- أسمنت أسيوط: 2,320 جنيه
- أسمنت المصريين: 2,320 جنيه
- أسمنت العامرية: 2,420 جنيه
- أسمنت البرج: 2,430 جنيه
- أسمنت الماكس: 2,470 جنيه
- أسمنت النهضة: 2,520 جنيه
- أسمنت أسوان: 2,320 جنيه
- أسمنت السد العالي: 2,310 جنيه
- أسمنت قنا: 2,400 جنيه
سعر شيكارة الاسمنت
- شيكارة اسمنت سيناء 103 جنيه.
- شيكارة أسمنت النصر 108.5 جنيه.
- شيكارة اسمنت العسكري 102 جنيه.
- شيكارة اسمنت وادي النيل 103 جنيه.
- شيكارة اسمنت المنيا 107جنيه.
- شيكارة أسمنت المصريين 98 جنيه.
- شيكارة اسمنت المخصوص 109.5 جنيه.
- شيكارة اسمنت أسوان 99 جنيه.
- شيكارة اسمنت المسلح 110جنيه.
- شيكارة اسمنت اسيوط 100جنيه.
- شيكارة اسمنت السهم 102 جنيه.
- شيكارة اسمنت المعلم 103 جنيه.
- شيكارة اسمنت الاسكندرية “الماكس” 106.5جنيه.
- شيكارة اسمنت العامرية العادة 105.5 جنيه.
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