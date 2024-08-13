ننشر أسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024

شهدت أسعار الحديد والأسمنت والجبس تغييرات ملحوظة اليوم نتيجة لتقلبات السوق العالمية، خاصة في مجال حديد التسليح، الذي يتأثر بشكل كبير بتغيرات سعر صرف الدولار.

يُعد هذا السوق من أكثر الأسواق تقلبًا، مما يؤثر على العاملين في قطاع البناء والعقارات في مصر.

يتأثر قطاع الحديد والأسمنت والجبس بسياسات العرض والطلب، التي تلعب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار. يعتبر هذا القطاع أساسيًا في الاقتصاد المصري، وقد أسهم تذبذب سعر الدولار الأمريكي وتعويم الجنيه في عدم استقرار أسعار مواد البناء.

يقدم موقع الموجز تحديثات يومية حول أسعار الحديد والأسمنت والجبس، مع تحليل للعوامل المؤثرة في هذه التغيرات. تابعونا للحصول على أحدث المؤشرات حول أسعار الحديد في مصر.

بالنسبة لـ أسعار الحديد للمستهلك في مصر جاءت كالتالي :

- حديد عز: 40.7 ألف جنيه للطن.

- حديد بشاي: 40.7 ألف جنيه للطن.

- حديد المصريين: 40.6 ألف جنيه للطن.

- حديد الجارحي: 40 ألف جنيه للطن.

- حديد الجيوشي: 36 ألف جنيه للطن.

- مصر ستيل: 36.5 ألف جنيه للطن



بالنسبة لـ أسعار الأسمنت للمستهلك في مصر، جاءت كالتالي :

- سعر أسمنت النصر 2315 جنيهًا لطن.

- سعر أسمنت وادي النيل 2250 جنيهًا لطن

ونحو 2360 جنيه لطن أسمنت حلوان.

- تراوحت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1570 إلى 1750 جنيهًا للطن.

- سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2290 إلى 2600 جنيهًا.

- تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 4000 إلى 4150 جنيهًا

بالنسبة لـ أسعار الجبس للمستهلك في مصر

جاءت كالتالي :

- سعر طن جبس المعمار 1350 جنيهاً.

- سعر طن جبس العامرية 1300 جنيهاً.

- سعر طن جبس الدولية 1400 جنيهاً.

- متوسط سعر طن الأسمنت الأبيض 4000 جنيهاً.

- سعر طن الأسمنت الأبيض سوبر سيناء 3900 جنيهاً.

- سعر طن الأسمنت الأبيض الواحة 4000 جنيهاً.

لا يفوتك مجنن التجار .. أسعار الحديد والأسمنت في مصر بتاريخ 12 أغسطس 2024

لا يفوتك ارتفاعات جديدة تضرب أسعار مواد البناء.. طالع سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر

الأسعار المذكورة هي تسليم أرض المصنع، وقد تختلف عند التجار والموزعين بفروق تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه مصري. تختلف الأسعار قليلاً حسب المحافظات.

تتأثر أسعار الحديد بعوامل عدة، منها:

- تكاليف الإنتاج: تشمل تكلفة التصنيع والطاقة والعمالة والنقل.

- سعر الدولار: يؤثر بشكل مباشر نتيجة الاعتماد على استيراد المواد الخام.

- سياسة العرض والطلب :زيادة الطلب ترفع الأسعار، والعكس صحيح عند انخفاضه.

تشمل أسعار المصنع ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل، التي تتراوح بين 1000 و2000 جنيه للحديد، وبين 100 و200 جنيه للإسمنت، حتى تصل إلى المستهلك. تختلف الأسعار حسب المنطقة بناءً على العرض والطلب وتكاليف النقل. تشتمل الأسعار المعلنة على كمية لا تقل عن 30 طناً، ويشترط الدفع نقداً أو عبر دفعات قصيرة الأجل، مع تحمل تكاليف النقل دون أي مصاريف إضافية كالإكراميات.

الحديد والإسمنت: كل ما تحتاج معرفته

ما هو الحديد؟

الحديد مادة تُستخرج من خام الحديد الذي يتم استخراجه من الصخور ويُصهر في أفران عالية الحرارة لفصل المعدن عن التراب. يتميز خام الحديد بكونه غنياً بأكاسيد الحديد، التي قد تكون بألوان متنوعة مثل الرمادي الداكن، الأصفر المشرق، الأرجواني العميق، أو الأحمر الصدئ. غالباً ما يتواجد الحديد في شكل أكسيد الحديد الأسود.

ما هو الإسمنت؟

الإسمنت هو مسحوق رمادي ناعم يتفاعل مع الماء ليشكل معجوناً يتصلب بمرور الوقت. يستخدم بشكل رئيسي في تصنيع الخرسانة كعنصر أساسي لتحمل الضغط. يتم تصنيف الإسمنت إلى نوعين: هيدروليكي وغير هيدروليكي. يُنتج الإسمنت الهيدروليكي بخلط الجير والطين والجبس عند درجات حرارة مرتفعة، ويبدأ في التصلب بسرعة، بينما يُنتج الإسمنت غير الهيدروليكي من الجير والجبس والأوكسي كلوريد ويستغرق وقتاً أطول للتصلب.

أقر أيضا :