حالة الطقس غدًا الأربعاء 14-8-2024.. أمطار في عز الحر ورياح مُثيرة للرمال

حالة الطقس غدًا الأربعاء.. تصدر البحث عن حالة الطقس غدًا الأربعاء 14-8-2024، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحرص كثير من المصريين علي متابعة حالة الطقس بصفة مستمرة.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل حالة الطقس، وأهم الظواهر الجوية المصاحبة له، وبيان بدرجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

حالة الطقس غدًا الأربعاء 14 أغسطس 2024

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود حار رطب نهارًا علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبري، وشديد الحرارة رطب علي جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأشارت الأرصاد إلي أن هناك فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة والرعدية أحياناً علي مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد.

وأكدت الأرصاد أنه من المتوقع أن تنشط رياح معتدلة علي كافة الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المُثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المصاحبة لـ طقس غدًا الأربعاء

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء.

حالة البحر المتوسط:

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1: 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر:

أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 :2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

درجات الحرارة غدًا الأربعاء

ويرصد "الموجز" خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 14 أغسطس 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

القاهرة الكبري

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

درجة الحرارة الصغرى: 27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 35

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة:36

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 30

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

درجة الحرارة الصغرى: 30

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