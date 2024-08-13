‎اليوم الثلاثاء .. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، بالتزامن مع عدم الاستقرار وتتابع الموجات الحارة على جميع المحافظات.

حالة الطقس الآن

وأشارت الأرصاد إلى أن طقس الثلاثاء سيكون حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع تفاصيل حالة الطقس اليوم.

‏‎تفاصيل حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما أوضحت الأرصاد أن اليوم يشهد فرصًا لهطول أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب محافظة الوادى الجديد ، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الجنوب .

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 35، الصغرى 37

العاصمة الإدارية: العظمى 36، الصغرى 38

6 أكتوبر: العظمى 36، الصغرى 38

بنها: العظمى 34، الصغرى 36

دمنهور: العظمى 33، الصغرى 36

وادي النطرون: العظمى 35، الصغرى 37

كفر الشيخ: العظمى 34، الصغرى 36

المنصورة: العظمى 34، الصغرى 36

الزقازيق: العظمى 35، الصغرى 37

شبين الكوم: العظمى 34، الصغرى 36

طنطا: العظمى 34، الصغرى 36

دمياط: العظمى 32، الصغرى 35

بورسعيد: العظمى 33، الصغرى 36

الإسماعيلية: العظمى 37، الصغرى 39

السويس: العظمى 37، الصغرى 39

العريش: العظمى 34، الصغرى 37

رفح: العظمى 34، الصغرى 37

رأس سدر: العظمى 39، الصغرى 41

نخل: العظمى 36، الصغرى 38

كاترين: العظمى 33، الصغرى 35

الطور: العظمى 38، الصغرى 40

طابا: العظمى 37، الصغرى 39

شرم الشيخ: العظمى 40، الصغرى 42

الإسكندرية: العظمى 33، الصغرى 35

العلمين: العظمى 32، الصغرى 35

مطروح: العظمى 32، الصغرى 35

السلوم: العظمى 33، الصغرى 35

سيوة: العظمى 39، الصغرى 40

رأس غارب: العظمى 40، الصغرى 42

الغردقة: العظمى 40، الصغرى 43

سفاجا: العظمى 41، الصغرى 43

مرسى علم: العظمى 41، الصغرى 43

شلاتين: العظمى 40، الصغرى 42

حلايب: العظمى 37، الصغرى 40

أبو رماد: العظمى 39، الصغرى 41

رأس حدربة: العظمى 37، الصغرى 39

الفيوم: العظمى 36، الصغرى 38

بني سويف: العظمى 37، الصغرى 39

المنيا: العظمى 38، الصغرى 40

أسيوط: العظمى 39، الصغرى 41

سوهاج: العظمى 40، الصغرى 41

قنا: العظمى 42، الصغرى 43

الأقصر: العظمى 43، الصغرى 44

أسوان: العظمى 43، الصغرى 44

الوادي الجديد: العظمى 44، الصغرى 45

أبو سمبل: العظمى 44، الصغرى 45

‎حالة الطقس غدا بالساعات

وكشفت الأرصاد عن حالة الطقس في مصر يوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 والتي جاءت كالتالي:

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري: 35 37

السواحل الشمالية: 32 35

جنوب سيناء: 40 42

شمال الصعيد: 39 41

جنوب الصعيد: 42 43

‎حالة الطقس في الايام المقبلة

الطقس في مصر يوم الخميس 15 أغسطس 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري: 36 38

السواحل الشمالية: 32 35

جنوب سيناء: 41 43

شمال الصعيد: 38 40

جنوب الصعيد: 44 45

الطقس في مصر يوم الجمعة 16 أغسطس 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري: 36 38

السواحل الشمالية: 32 35

جنوب سيناء: 40 42

شمال الصعيد: 38 40

جنوب الصعيد: 44 45

الطقس في مصر يوم السبت 17 أغسطس 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري:36 38

السواحل الشمالية:31 34

جنوب سيناء:40 42

شمال الصعيد: 38 40

جنوب الصعيد: 43 44

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