المعدن الاصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، من كلمات البحث التي شهدت رواجًا في الساعات الأخيرة، مع حرص الكثيرين على استثمار أموالهم في المشغولات والسبائك الذهبية للحفاظ على قيمتها.
متى ينزل سعر الذهب
وشهدت أسواق أسعار الذهب في العالم والسوق المحلي المصري تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة، في حين لا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بمكانته كملاذ آمن من التضخم، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع التفاصيل عن سعر الذهب اليوم.
وفي الساعات الأخيرة، استقرت أسعار الذهب وظلت قريبة من أعلى مستوياتها القياسية مع انتظار المتداولين لمزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية من بيانات التضخم الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.
وشهد الأسبوع الماضي تذبذبًا في سعر الذهب بالتزامن مع تقلبات متزايدة في الأسواق المالية الأوسع نطاقا، على الرغم من أنه أنهى الأسبوع بارتفاع طفيف. كما استفاد المعدن الأصفر من الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف بشأن حرب أكبر في الشرق الأوسط، ومع شن أوكرانيا هجوما ضد روسيا.
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024
- سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء عيار 18 نحو 2978 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024
- سجل سعر الذهب عيار اليوم الثلاثاء 21 نحو 3475 جنيهات.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024
- سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 نحو 3971 جنيها.
سعر الذهب والسبائك اليوم
- وجاء سعر الذهب والسبائك اليوم على النحو التالي:
- سبيكة ذهب 1 جرام: 4,758
- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,355
- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,493
- جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,335
- جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,065
- جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,525
- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,467
- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 88,328
- سعر سبيكة الذهب أوقية: 131,388
- سبيكة الذهب نصف أونصة: 68,817
- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 136,961
- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 219,306
- سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 437,746
- سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 51,865
- سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,355,833
- سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,181,809
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