المعدن الاصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، من كلمات البحث التي شهدت رواجًا في الساعات الأخيرة، مع حرص الكثيرين على استثمار أموالهم في المشغولات والسبائك الذهبية للحفاظ على قيمتها.

‎متى ينزل سعر الذهب

وشهدت أسواق أسعار الذهب في العالم والسوق المحلي المصري تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة، في حين لا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بمكانته كملاذ آمن من التضخم، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع التفاصيل عن سعر الذهب اليوم.

وفي الساعات الأخيرة، استقرت أسعار الذهب وظلت قريبة من أعلى مستوياتها القياسية مع انتظار المتداولين لمزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية من بيانات التضخم الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

وشهد الأسبوع الماضي تذبذبًا في سعر الذهب بالتزامن مع تقلبات متزايدة في الأسواق المالية الأوسع نطاقا، على الرغم من أنه أنهى الأسبوع بارتفاع طفيف. كما استفاد المعدن الأصفر من الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف بشأن حرب أكبر في الشرق الأوسط، ومع شن أوكرانيا هجوما ضد روسيا.

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء عيار 18 نحو 2978 جنيهًا.

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار اليوم الثلاثاء 21 نحو 3475 جنيهات.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 نحو 3971 جنيها.

‎سعر الذهب والسبائك اليوم

وجاء ‎سعر الذهب والسبائك اليوم على النحو التالي:

سبيكة ذهب 1 جرام: 4,758

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,355

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,493

جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,335

جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,065

جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,525

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,467

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 88,328

سعر سبيكة الذهب أوقية: 131,388

سبيكة الذهب نصف أونصة: 68,817

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 136,961

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 219,306

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 437,746

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 51,865

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,355,833

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,181,809

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