أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 13-8-2024.. كليوباترا بكام

أسعار السيراميك اليوم..ارتفعت مؤشرات البحث عن أسعار السيراميك اليوم عبر محركات بحث جوجل، إذ يتساءل الكثيرون عن أسعار السيراميك نظرًا لأهميته كواحدة من أكثر المواد استخدامًا في التشطيب داخل جميع المنازل والمؤسسات.

أسعار السيراميك اليوم

تزايد اهتمام الناس بمعرفة آخر تحديث لأسعار السيراميك اليوم، خاصة بين الشباب والفتيات المقبلين على الزواج. وفي هذا الإطار ، يستعرض "الموجز" آخر تحديث لسعر السيراميك اليوم الثلاثاء 13-8-2024 في مصر.



يستُخدم السيراميك بشكل واسع في تشطيب الأرضيات والحوائط في المنازل والمباني التجارية، بفضل مظهره الجمالي ومتانته وسهولة تنظيفه.

تنوعت أسعار السيراميك بناءً على عدة عوامل، منها جودة المواد الخام، تكلفة التصنيع، التصاميم والألوان المتوفرة، بالإضافة إلى حجم البلاطة والشركة المصنعة، وتتفاوتت أسعار السيراميك اليوم تبعًا للمواصفات المذكورة.

أسعار السيراميك

أسعار السيراميك في مصر 2024

تراوحت أسعار السيراميك المحلي بجودة جيدة بين 50 إلى 100 جنيه للمتر المربع، في حين تجاوزت أسعار السيراميك المستورد الفاخر 300 جنيه للمتر المربع، خاصة إذا كان السيراميك ذو تصميمات خاصة أو مصنوعًا باستخدام تقنيات متقدمة.

أسعار السيراميك فرز أول

بلغ سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 جنيهًا و155 جنيهًا. بينما وصل سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركية إلى 180 جنيهًا. كما ارتفعت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات، وبلغ سعر حائط المطبخ الليزر 240 جنيهًا. وتراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 جنيهًا و300 جنيه.

سجلت أسعار سيراميك الجوهرة فرز أول 172 جنيهًا، في حين بلغت أسعار سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول 144 جنيهًا. ووصلت أسعار سيراميك ليسيكو فرز أول إلى 116 جنيهًا، بينما سجلت أسعار سيراميك إينوفا فرز أول 95 جنيهًا. أما السيراميك العادي كسر فقد بلغ سعره 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك فرز ثاني

بدأت أسعار السيراميك فرز ثاني من 65 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا. جاءت الأسعار كالتالي: سيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني بسعر 75 جنيهًا، سيراميك آرت أرضيات بترفلاي بسعر 130 جنيهًا، وسيراميكا الجوهرة فرز ثاني بسعر 145 جنيهًا. كذلك، تراوح سعر السيراميك العادي من 65 جنيهًا إلى 135 جنيهًا وفقًا للشركة المصنعة.

أسعار السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 جنيهًا و121 جنيهًا. تضمنت الأسعار سيراميك مارسيليا بسعر 45 جنيهًا، سيراميك لابوتيه بسعر 43 جنيهًا، سيراميك رويال بسعر 63 جنيهًا، وسيراميك عادي بأسعار تتراوح بين 45 و55 جنيهًا. كما بلغ سعر سيراميك ليسيكو 80 جنيهًا.

سعر البورسلين اليوم

تعددت أنواع البورسلين واشتملت على بورسلين مزخرف للأرضيات بسعر 164 جنيهًا للمتر المربع، لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر بسعر 192 جنيهًا، وبلاط بورسلين مموج للأرضيات بسعر 192 جنيهًا. كما تضمن البورسلين المنقط للأرضيات بسعر 203 جنيهات للمتر، بورسلين مموج من نوع بيرويا بسعر 209 جنيهات، وبورسلين من نوع الشاطئ بسعر 209 جنيهات أيضًا.

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