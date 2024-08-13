سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن.. يصل 2979 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن.. يتساءل قطاع عريض من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وفي السوق المحلية والعالمية، وهناك ترقب من قبل المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المقرر ، صدورها موخراً بهذا الأسبوع، سوف تسلط الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس البنك المركزي الأمريكي.

سعر الذهب اليوم في مصر

في ظل ارتفاع وانخفاض في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية بمصر، نتيجة لتأثيرهم بارتفاع المعدن الأصفر داخل السوق العالمية مع الإضافة لزيادة معدل الطلب، والتي يستعرضها موقع الموجز متوسط سعر الذهب حتى وقت النشر في الأسواق بحسب آخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية:



لا يفوتك استقرار تام في سعر الذهب في اليمن اليوم الاثنين 12-8-2024

سعر الذهب اليوم عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين وسجل 3972 جنيها للبيع و3949 جنيهًا للشراء.

متوسط سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين وسجل 3475 جنيها للبيع و3455 جنيهًا للشراء.

متوسط سعر الذهب عيار 18

ارتفع سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين وسجل 2979 جنيها للبيع و2962 جنيهًا للشراء.



متوسط سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين وسجل 27800 جنيه للبيع و27640 جنيها للشراء.



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