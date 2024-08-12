سعر الذهب في السودان اليوم الاثنين 12-8-2024.. هدوء حذر

سعر الذهب في السودان.. استقر سعر الذهب في السودان وعيار 21، اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024، وسجل عيار 24، 44220 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 73.86 دولارًا أمريكيًا.

وتتزايد عمليات البحث على مدار اليوم الواحد، على محرك البحث جوجل للتعرف على سعر الذهب داخل أسواق السودان اليوم الاثنين، علي مستوي جميع الأعيرة، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب بالأسواق العالمية، وتسجيله أرقامًا تاريخية وغير مسبوقة.

سعر الذهب في السودان

سعر الذهب في السودان اليوم الاثنين 12 أغسطس

ويرصد "الموجز"، خلال السطور التالية، سعر الذهب داخل أسواق السودان، وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، اليوم الاثنين، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 في السودان

سجلت أسعار الذهب عيار 24 في السودان، اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024، نحو 44220 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 73.86 دولارًا أمريكيًّا.

سعر الذهب عيار 21 في السودان

وبلغت أسعار الذهب عيار 21 في السودان، اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024، نحو 38694 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 64.63 دولارا أمريكيا.

سعر الذهب عيار 18 في السودان

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 في السودان، اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024، نحو 33166 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 55.40 دولارًا أمريكيا.

سعر الجنيه الذهب في السودان

فيما، سجلت أسعار الجنيه الذهب في السودان، اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024، نحو 309549 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 517.03 دولارًا أمريكيًا.

سعر الذهب في السودان

سعر الذهب عالميًا

سجّلت الأوقية من عيار 24 في السودان، اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024 سعر: 2297 دولارًا أمريكيًا.

سعر الذهب في السودان

وتأثر الذهب في السودان بالحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث وجهت الحرب ضربة قوية لعمليات إنتاج الذهب الذي يعد أحد أهم القطاعات التي تعول عليها الدولة في جني الإيرادات من العملة الصعبة، إلى جانب نهب وسرقة العديد من مناجم الذهب، وسط النزاعات والحرب المشتعلة في السودان، الأمر الذي أدي إلى قة المعروض وارتفاع أسعاره.

وخلال الفترة الأخيرة، تراجع إنتاج البلاد من المعدن الأصفر ليصل إلى طنين مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي تجاوز 18 طنا.

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