سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2024..الطن بكام؟

سعر الألومنيوم اليوم..شهد سعر طن الألومنيوم اليوم عدة تقلبات نتيجة لعوامل متعددة تؤثر على السوق العالمية. يعتبر الألومنيوم من المعادن الأساسية في الصناعة، وتستخدم في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات مثل الطائرات والسيارات وعلب المشروبات وأدوات البناء.

سعر الألومنيوم اليوم

تأثر سعر طن الألومنيوم اليوم بعدة عوامل منها التغيرات في الطلب والعرض، والتطورات الاقتصادية العالمية، وأسعار الطاقة, ووفقًا لأحدث التقارير، تراوح سعر طن الألومنيوم اليوم بين 2200 و2500 دولار أمريكي.

أسعار الألومنيوم اليوم

سعر الألومنيوم

يتساءل قطاع كبير من الناس عن أسعار الألومنيوم اليوم، خاصة بعد أن خفضت شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية أسعارها, وفي هذا الإطار، تستعرض جريدة "الموجز" أسعار الألومنيوم ليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، بناءً على قائمة أسعار شركة مصر للألومنيوم.



سجلت أسعار الألومنيوم اليوم وفقًا لشركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة لصناعات المعدنية تراجعًا ملحوظًا, وانخفض سعر طن السلك خلال شهر أغسطس بمقدار 150 ألف جنيه مقارنة بـ160 ألف جنيه في الشهر الماضي, كما تراجع سعر طن السلندرات إلى 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه، وذلك دون إضافة 14% كقيمة مضافة.

شهد سعر طن لفات الألومنيوم انخفاضًا ليصل إلى 155 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه في يونيو الماضي. كما سجل سعر طن شرائح بارد انخفاضًا ليصل إلى 158 ألف جنيه مقابل 163 ألف جنيه، وتراجع سعر طن لفات البارد إلى 156 ألف جنيه مقابل 161 ألف جنيه مقارنة بأسعار الشهر الماضي، وذلك دون إضافة 14% كقيمة مضافة.

أسعار الألومنيوم

استمرت أسعار الألومنيوم في التراجع منذ بداية العام، وسجل سعر طن السلك خلال شهر أغسطس نحو 150 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه في الشهر الماضي، وذلك بعد أن رفعت شركة مصر للألومنيوم أسعار منتجاتها في يناير وفبراير الماضيين واستقرت في الأشهر التالية.

استحوذت شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم، حيث تُصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها التي تبلغ نحو 220 ألف طن. يتم استيراد باقي احتياجات السوق المحلي من الخارج، مما يجعل الشركة لاعبًا رئيسيًا في صناعة الألومنيوم في مصر.

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