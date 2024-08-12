سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 12-8-2024.. الانخفاض يسيطر

سيطر الانخفاض على سعر الألومنيوم اليوم خلال شهر اغسطس الجاري داخل الاسواق المحلية, بينما يشهد سعر الألومنيوم عالميًا حالة من التذبذب ترجع لعدة عوامل منها التغيرات في الطلب والعرض، والتطورات الاقتصادية العالمية، وأسعار الطاقة.

سعر الألومنيوم اليوم

تُعتبر صناعة الألومنيوم من الصناعات الأساسية، والتي تستخدم في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات مثل الطائرات، السيارات، علب المشروبات، وأدوات البناء.

ويرغب قطاع كبير في متابعة أسعار الألومنيوم اليوم باعتباره من أهم المعادن الرئيسية, لذا يستعرض "الموجز" سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 12-8-2024, داخل الأسواق المحلية.

أسعار الألومنيوم 2024

شهدت أسعار الألومنيوم لأول منذ بداية العام حالة من التراجع, ليسجل سعر طن السلك خلال شهر أغسطس بنحو 150 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه في الشهر الماضي, وذلك بعد أن رفعت شركة مصر للألومنيوم أسعار منتجاتها في يناير وفبراير الماضيين واستقرت في الأشهر التالية.

وارتفعت أسعار منتجات شركة مصر للألومنيوم بنسبة تتراوح بين 50 إلى 55 ألف جنيه للطن الواحد بدون ضريبة القيمة المضافة خلال أول 5 أشهر من العام.

أسعار الألومنيوم اليوم

تراوح سعر طن الألومنيوم اليوم بين 2200 و2500 دولار أمريكي، وفقًا لأحدث التقارير, بينما سجلت أسعار الألومنيوم اليوم وفقًا لشركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة لصناعات المعدنية على النحو التالي:

انخفض سعر طن السلك خلال شهر أغسطس بمقدار 150 ألف جنيه مقارنة بـ160 ألف جنيه في الشهر الماضي.

تراجع سعر طن السلندرات إلى 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه، وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

كما انخفض سعر طن لفات الألومنيوم إلى 155 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه في يونيو الماضي.

شهد سعر طن شرائح بارد انخفاضًا ليصل إلى 158 ألف جنيه مقابل 163 ألف جنيه.

تراجع سعر طن لفات البارد إلى 156 ألف جنيه مقابل 161 ألف جنيه مقارنة بأسعار الشهر الماضي، وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

إنتاج شركة مصر للألومنيوم

استحوذت شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم، إذ تُصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها التي تبلغ نحو 220 ألف طن. يتم استيراد باقي احتياجات السوق المحلي من الخارج، مما يجعل الشركة لاعبًا رئيسيًا في صناعة الألومنيوم في مصر.

قائمة أكبر منتجي الألومنيوم

ضمت قائمة أكبر منتجي الألومنيوم شركات عالمية مثل الألمنيوم الصينية (تشالكو)، ريو، ألكوا من أستراليا، و«يو سي روسال» الروسية. تُشكل الصين ما يقرب من 60% من إنتاج الألومنيوم العالمي، وتوجد أكبر موارد البوكسيت، المادة الخام للألومنيوم، في أستراليا والصين وغينيا.

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