أسعار الألومنيوم اليوم بختام التعاملات.. الطن بكام «إنفوجراف»

أسعار الألومنيوم اليوم بختام التعاملات.. شهدت استقرارًا اليوم السبت 10-8-2024، بنهاية التداولات، حيث تعد من الموضوعات الخدمية التي تتصدر محرك جوجل بشكل يومي.

وكانت شركة مصر للألومنيوم قد قررت منذ بداية الشهر الجاري، خفض أسعار الخام لـ5 آلاف جنيه للطن، مقارنة بأسعار الشهر السابق، وبناءً على ذلك ارتفعت مؤشرات البحث في نهاية التداولات باعتبارها أحد أهم المعادن الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات.

أسعار الألومنيوم اليوم بختام التعاملات

وعبر السطور التالية، الموجز تنقل لكم آخر تحديث طرأ على أسعار الألومنيوم اليوم بختام التعاملات، خاصة وأنها تواصل حالة الثبات التام عقب التراجع الذي شهدته ببداية الشهر الجاري والذي بدوره يعكس العوامل الاقتصادية والتجارية المؤثرة على السوق العالمية.

ومن العوامل المؤثرة على أسعار الألومنيوم اليوم بختام التعاملات، كل من «العرض والطلب» الذي يعد عاملًا أساسيًا في تحديد السعر وأي تغيير في إنتاج الألومنيوم أو في الطلب عليه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على السعر، بالإضافة إلى اعتماده على تكاليف الإنتاج بما فيها أسعار الطاقة والمواد الخام، وأي زيادة في تكاليف الإنتاج يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، علاوة على أن السياسات التجارية بين الدول تؤثر بشكل كبير على سعر الألومنيوم، وفرض الرسوم الجمركية أو الحواجز التجارية يمكن أن يعيق التجارة الحرة ويؤدي إلى تقلبات في الأسعار.

ووصلت أسعار الألومنيوم اليوم بختام التعاملات للطن الواحد نحو 150 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه الشهر الماضي، ونتناول معكم آخر المستجدات والذي ظل مستقرًا منذ آخر تراجع له والتي جاءت على النحو التالي:

وصل سعر طن السلك خلال شهر أغسطس الجاري بنحو 150 ألف جنيه .

سجل سعر طن السلندرات نحو 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

بلغ سعر طن لفات الألومنيوم خلال الشهر الجاري نحو 155 ألف جنيه.

وسجل سعر الطن شرائح بارد نحو 158 ألف جنيه .

وسجل سعر طن لفات البارد فسجل نحو 156 ألف جنيه دون إضافة 14% قيمة مضافة.

ويعرف عن شركة مصر للألومنيوم أنها تمتلك أكبر نسبة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم، ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج، وبالتالي فهي تصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن، فقد سبق لها تثبيت أسعار توريد منتجاتها للمصانع الشهر الماضي عند نفس المستويات التي حققتها خلال شهر مايو الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الارتفاع سبق وطال سعر طن الألومنيوم المورد للمصانع مع بداية أشهر عام 2024، بما يتراوح بين 50 إلى 55 ألف جنيه للطن بدون ضريبة القيمة المضافة.

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