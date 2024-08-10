اعرف الآن كم سعر النحاس والنحاس الخردة والمعادن اليوم السبت 10-8-2024

سعر النحاس والمعادن اليوم.. تصدر سعر النحاس اليوم، السبت 10 أغسطس 2024، محركات البحث بشكل ملحوظ, إذ يتساءل الكثيرون عن أسعار النحاس والمعادن اليوم, نظرًا استخدامه الواسع في العديد من الصناعات مثل الطاقة والبناء والنقل والأجهزة الإلكترونية.

سعر النحاس اليوم

شهد سعر النحاس والمعادن اليوم حالة من الاستقرار الملحوظ, وترصد جريدة “الموجز” في التقرير التالي أسعار النحاس والمعادن اليوم السبت 10-8-2024, وفقًا لآخر تحديث.

بكام النحاس اليوم

تباينت أسعار كيلو النحاس اليوم, وتراوحت بين 280 و297 جنيهًا.

حدد سعر طن النحاس اليوم بـ 297 ألف جنيه.

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة 160 ألف جنيه،

بينما وصل سعر طن النحاس الأصفر في بورصة المعادن إلى 105 آلاف جنيه.

استقر سعر النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

أسعار النحاس اليوم في بورصة المعادن

سجلت أسعار النحاس في بورصة المعادن، السبت 10-8-2024، كالتالي:

وصل سعر الإغلاق الأخير إلى 3.9930 دولار للطن، بينما سجل أعلى سعر للنحاس حاليًا 4.0490 دولار لكل طن.

سعر النحاس الخردة اليوم

تباين سعر كيلو النحاس الخردة حسب درجة نقائه, وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوحت أسعار كيلو جرام خردة النحاس بين 200 و400 جنيه مصري.

تفاوتت تكلفة كيلو جرام خردة النحاس الأصفر بين 280 و300 جنيه مصري حسب مكان البيع وجودة النحاس.

سجلت أسعار خردة النحاس الأصفر بين 280 و300 جنيه مصري للكيلوجرام.

بينما تراوحت أسعار خردة النحاس الأحمر بين 240 و280 جنيهًا مصريًا للكيلو جرام.

بلغ سعر النحاس النقي بين 330 و400 جنيه مصري للكيلو جرام، في حين تراوحت أسعار النحاس المخلوط بين 280 و300 جنيه مصري.

أسعار المعادن اليوم

وصلت أسعار المعادن اليوم إلى التالي: سجل سعر الألومنيوم نحو 2,244.04 دولارًا، بينما بلغ سعر النيكل نحو 16,172.17 دولارًا، وبلغ سعر الكوبالت 26,131.00 دولارًا.

تعدين النحاس واستخداماته

يستخدم معدن النحاس بطرق متعددة مثل التعدين والتشكيل في هيئة ألواح, ويلعب النحاس دورًا كبيرًا بين المعادن ويدخل في صناعات مختلفة، حيث يتم استخراجه من الخردة والمخلفات القديمة والهدايا التذكارية القابلة لإعادة التدوير والتصنيع.

كما يتم استخراج النحاس الخردة من مصادر متعددة تشمل الأواني والتحف والكابلات القديمة والمواسير والأنابيب النحاسية والأجزاء الداخلية في الأجهزة الكهربائية. يتأثر سعر النحاس بعملية العرض والطلب عليه.

اقرأ أيضًا: تابع أحدث أسعار العملات الاجنبية.. اطلع علي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم



اعرف تفاصيل أسعار الفضة اليوم السبت 10 أغسطس 2024 في محلات الصاغة



