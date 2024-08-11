استقرار حذر.. سعر طن الألومنيوم اليوم الأحد 11 أغسطس 2024 في الأسواق

تصدر سعر الألومنيوم اليوم الأحد 11 أغسطس 2024، محركات البحث، حيث يعد من أهم المعادن وأكثرها بحثًا عبر محرك جوجل والمنصات الأخرى. يُستخدم الألومنيوم في العديد من الصناعات مثل أعمدة الإنارة وأواني الطهي، بفضل خصائصه الفريدة التي تشمل خفة الوزن، مقاومة التآكل، وسهولة التشغيل والاستخدام. لذلك، يحرص عدد كبير من التجار والموزعين والمستهلكين على متابعة أحدث أسعار الألومنيوم باستمرار.

سعر طن الألومنيوم اليوم

في سياق متصل، تساءل الكثيرون عن أسعار الألومنيوم اليوم، خاصة بعد أن خفضت شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية أسعارها. وفي هذا الإطار، تستعرض جريدة "الموجز" أسعار الألومنيوم ليوم الأحد 11 أغسطس 2024، بناءً على قائمة أسعار شركة مصر للألومنيوم.

أسعار الألومنيوم في مصر

شهدت أسعار الألومنيوم تراجعًا ملحوظًا وفقًا للقائمة الجديدة التي أصدرتها شركة مصر للألومنيوم، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر طن السلك خلال شهر أغسطس سجل حوالي 150 ألف جنيه، مقارنة بـ160 ألف جنيه في الشهر الماضي.

سعر طن السلندرات بلغ نحو 140 ألف جنيه، مقارنة بـ145 ألف جنيه في الشهر السابق، بدون إضافة 14% قيمة مضافة.

سعر طن لفات الألومنيوم وصل إلى 155 ألف جنيه، مقارنة بـ160 ألف جنيه في يونيو الماضي.

سعر طن شرائح بارد سجل حوالي 158 ألف جنيه، مقارنة بـ163 ألف جنيه.

سعر طن لفات البارد انخفض إلى 156 ألف جنيه، مقارنة بـ161 ألف جنيه في الشهر الماضي، بدون إضافة 14% قيمة مضافة.

تُعلن شركة مصر للألومنيوم عن أسعارها شهريًا، وهي واحدة من أكبر وأهم الشركات في مصر، حيث تساهم بنسبة كبيرة في الإنتاج الوطني. تستورد الشركة جزءًا من احتياجاتها وتصدر حوالي 80% من مبيعاتها، التي تصل إلى 220 ألف طن سنويًا. تعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته محليًا وعالميًا.

أما عن استخدامات الألومنيوم، فهي متنوعة وتشمل: