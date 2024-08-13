حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر



جاءت توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غداً الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024، موضحة أنها ستشهد انخفاضاً طفيفاً لكنه سيكون طقساً حار رطب نهاراً على كافة الأنحاء في شمال البلاد، كما سيكون رطباً مائل للحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس في القاهرة

ضمن توقعات هيئة الأرصاد الجوية سيشهد غداً الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024، استمرار ارتفاع الرطوبة المساهمة في زيادة الشعور بالحر، كما أنه من المحتمل أن تزيد درجات الحرارة عن الأيام السابقة بمعدل 2: 3 درجات، يصاحب ذلك شبورة مائية خفيفة تسيطر على الطرق الزراعية في ساعات الصباح، خاصة تلك التي تقترب من المسطحات المائية في محافظات الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

حالة الطقس



حالة الطقس في الإسكندرية

من المتوقع أن تشهد المحافظات الساحلية أمطار رعدية خفيفة، كما أن سيكون هناك أمطار متوسطة في جنوب محافظة الوادى الجديد، يتزامن معها هبوب رياح نشطة محملة بالأتربة على مناطق جنوب المحافظة.

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درجات الحرارة في محافظات مصر

درجات الحرارة غداً الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 27

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25

لا يفوتك حالة الطقس اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024| درجات الحرارة في مصر



مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24



سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27



قنا العظمى 42 درجة والصغرى 29



أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31.