حالة الطقس اليوم الإثنين الإثنين 12 أغسطس 2024| درجات الحرارة في مصر



كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس غداً الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024، حيث أنه سيكون طقس شديد الحرارة والرطوبة على كافة الأنحاء خلال النهار، كما سيكون حار رطب على السواحل الشمالية.



حالة الطقس اليوم في القاهرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غداً الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024، ستشهد ارتفاع في درجات الحرارة على غرار الأيام الماضية منذ الجمعة، كما ستزيد نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء، وهو ما يؤشر للشعور أكثر بارتفاع درجات الحرارة على المواطنين، وستزيد درجات الحرارة بمعدل يتراوح ما بين 2: 3 درجات.

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ومن المتوقع أيضاً وفق خبراء الأرصاد الجوية أن يكون هناك شبورة مائية خفيفة تسيطر في صباح يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024 على عدد من الطرق الزراعية والسريعة الموجودة في محافظات الوجه البحرى والقاهرة، بالإضافة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة.

حالة الطقس



حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

ضمن التوقعات ستكون حالة الطقس غداً الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024، مشمولة بفرص هطول أمطار رعدية متوسطة، تسيطر على المحافظات الساحلية، وبعض مناطق في شرق العوينات والوادى الجديد، يلازمها نشاط رياح محمل بالأتربة.



درجات الحرارة في محافظات مصر

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درجات الحرارة غدا الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024

درجة الحرارة في القاهرة ستكون العظمى 36 درجة بينما الصغرى 26.



والإسكندرية ستكون العظمى 32 بينما الصغرى 24



مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25



سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 28



قنا العظمى 42 درجة والصغرى 30



أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31