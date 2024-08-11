الأرصاد: طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا ومعتدل ليلًا غدا الاثنين 12-8-2024

طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا ومعتدل ليلًا غدا.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الاثنين الموافق 12 أغسطس 2024 ، سوف تشهد أجواء شديدة الحرارة ورطبة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، بينما ستكون الأجواء حارة ورطبة على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا ومعتدل ليلًا غدا الاثنين 12-8-2024

أما ليلًا، فيتوقع أن يسود طقس معتدل ورطب على شمال البلاد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. كما أُشير إلى احتمال تشكل شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية، مع هبوب رياح معتدلة على أغلب المناطق.

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درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين :

- القاهرة الكبرى: 36 درجة عظمى، 38 درجة محسوسة، 27 درجة صغرى.

- السواحل الشمالية الغربية: 33 درجة عظمى، 36 درجة محسوسة، 24 درجة صغرى.

- السواحل الشمالية الشرقية: 35 درجة عظمى، 38 درجة محسوسة، 26 درجة صغرى.

- جنوب سيناء: 39 درجة عظمى، 42 درجة محسوسة، 30 درجة صغرى.

- شمال الصعيد: 39 درجة عظمى، 41 درجة محسوسة، 25 درجة صغرى.

- جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر: 43 درجة عظمى، 44 درجة محسوسة، 30 درجة صغرى.

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