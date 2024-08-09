الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس فى مصر غدًا السبت 10-8-2024

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس.. يواصل المواطنون متابعة توقعات الطقس ليوم السبت 10-8-2024 في مختلف محافظات مصر عبر جوجل.

ووفقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية الصادر حديثاً على فيسبوك، فإن الطقس سيكون شديد الحرارة ورطباً خلال النهار في معظم المناطق، وحاراً رطباً على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلاً للحرارة ورطباً ليلاً.

من المتوقع أن تستمر نسب الرطوبة في الارتفاع، مما يزيد من شعور الحرارة بما يتراوح بين 2 إلى 3 درجات. كما يتوقع ظهور شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

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وتشير التوقعات إلى فرصة سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً وقد تصل إلى حد السيول على مناطق حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والوادى الجديد، مع نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

أما درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت فهي كالتالي: في القاهرة العظمى 36 والصغرى 27، وفي الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، وفي مطروح العظمى 32 والصغرى 25، وفي سوهاج العظمى 44 والصغرى 27، وفي قنا العظمى 45 والصغرى 29، وفي أسوان العظمى 46 والصغرى 30.

نصائح هيئة الأرصاد:

دعت الهيئة المواطنين إلى الحذر من ارتفاع نسبة الرطوبة، ونصحت كبار السن ومرضى السكري والقلب والضغط المرتفع بالبقاء في أماكن باردة وجيدة التهوية. كما شددت على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة من الساعة 11 صباحاً حتى 4 عصراً، واستخدام وسائل الحماية من الشمس مثل القبعات العريضة والمظلات.

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