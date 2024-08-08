طقس شديد الحرارة غداً مع أمطار متوقعة على أقصى الجنوب | التفاصيل

طقس شديد الحرارة غداً.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات طقس يوم الجمعة، حيث ستسود أجواء شديدة الحرارة ورطبة نهارًا في معظم المناطق، ومائلة للحرارة ورطبة ليلاً.

وأشار هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تستمر نسبة الرطوبة المرتفعة، مما يزيد من الشعور بالحرارة بما يتراوح بين 2 إلى 3 درجات.

كما يتوقع وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

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غدًا، هناك احتمال لحدوث أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق جنوبية مثل حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والوادي الجديد، مع نشاط رياح قد تثير الرمال والأتربة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة:

القاهرة 36 درجة للعظمى و26 للصغرى، الإسكندرية 33 للعظمى و24 للصغرى، مطروح 31 للعظمى و25 للصغرى، سوهاج 41 للعظمى و27 للصغرى، قنا 43 للعظمى و28 للصغرى، وأسوان 44 للعظمى و30 للصغرى.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

حثت الهيئة المواطنين على توخي الحذر من ارتفاع نسبة الرطوبة في كافة المناطق، ونصحت كبار السن ومرضى السكر والقلب والضغط المرتفع بالبقاء في أماكن باردة وجيدة التهوية.

كما ناشدت الجميع بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خصوصاً من الساعة 11 صباحاً حتى 4 عصراً، وأكدت على أهمية استخدام وسائل الحماية من الشمس مثل القبعات العريضة والمظلات.



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