هل تستمر الامطار والعاصفة الترابية في أسوان ؟ خبيرة الطقس تجيب

هل تستمر الامطار والعاصفة الترابية في أسوان ؟ .. أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انتهاء الأمطار والعاصفة الترابية في أسوان وجنوب الصعيد.

وقالت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريح خاص لـ الموجز، إنه بداية من يوم الإثنين المقبل الموافق 12-8-2024، حيث تستقر الأحوال الجوية في أسوان وجنوب الصعيد.

الامطار والعاصفة الترابية في أسوان

وأضافت غانم، أن حالة الطقس في أسوان "تشهد أمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة والرعدية، وأحيانًا على حلايب وشلاتين رأس بمرسى علم مناطق من أسوان وأبو سمبل ومناطق من محافظة الوادي الجديد، بما في ذلك نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة، والرياح الهابطة الناتجة عن عدد من السحب الرعدية سبب سقوط الأمطار، نتيجة التأثر بالحزام المداري المسبب للأمطار الغزيرة والصيفية على منابع النيل السودان وإثيوبيا.

حالة الطقس في القاهرة الكبرى

وحتى الان لم تشهد القاهرة الكبرى، سقوط الأمطار سواء على المناطق الشمالية والتي تنحسر على أقصى جنوب البلاد، ومناطق بجنوب سلاسل البحر الأحمر الأيام المقبلة، حيث لاتزال البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي شمال البلاد ينتج عنه ارتفاع في نسب الرطوبة مع ارتفاع معدل درجات الحرارة بحوالي من درجة إلى درجتين.

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