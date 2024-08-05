"كان بيلعب".. غرق طفل داخل ترعة بمركز كوم أمبو فى أسوان

منذ قليل لقى طفل 3 سنوات مصرعه غرقا، داخل ترعة، وتبين أنه كان يلهو بالقرب الترعة بناحية قرية السلسلة بمركز كوم أمبو، حيث انزلقت قدمه بداخلها ولقى مصرعه فى الحال.

وقد كان اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بغرق طفل داخل ترعة

وبعد إنتقال فرق الإنقاذ تم إنتشال الجثة، ويدعى آدم حسين عطية 3 سنوات،"كان بيلعب".

ووعلى الفور تم نقل جثة الطفل إلى مشرحة كوم أمبو الرئيسية، تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى باسوان، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

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