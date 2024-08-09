اليوم.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024، بالتزامن مع عدم الاستقرار وتتابع الموجات الحارة على جميع المحافظات.

وأشارت الأرصاد إلى أن طقس الجمعة يشهد حالة من عدم الاستقرار مع توقعات أن تهبط الأمطار الرعدية المصاحبة للرياح، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع تفاصيل حالة الطقس اليوم.

‎تفاصيل حالة الطقس اليوم

وبحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن يسود اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء حار رطب علي السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلًا علي أغلب الأنحاء.

كما أشار الخبراء إلى زيادة فرص هطول الأمطار الخفيفة إلى متوسطة والرعدية أحيانًا والتى قد تصل لحد السيول على مناطق من (حلايب -شلاتين -رأس بناس-مرسى علم -أبوسمبل -أسوان- الوادي الجديد-الأقصر)، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

درجات الحرارة – الصغرى- العظمى

درجات الحرارة في القاهرة : 26 - 36

درجات الحرارة في العاصمة الإدارية : 25 - 37

درجات الحرارة في 6 أكتوبر : 25 - 37

درجات الحرارة في بنها : 26 - 36

درجات الحرارة في دمنهور : 26 - 35

درجات الحرارة في وادى النطرون : 25 العظمى 35

درجات الحرارة في كفر الشيخ : 24 - 34

درجات الحرارة في المنصورة : 25 - 35

درجات الحرارة في الزقازيق : 26 - 36

درجات الحرارة في شبين الكوم و: 25 - 35

درجات الحرارة في طنطا : 24 - 34

درجات الحرارة في دمياط : 26 - 33

درجات الحرارة في بورسعيد : 27 - 33

درجات الحرارة في الاسماعيلية : 24 - 37

درجات الحرارة في السويس : 26 - 36

درجات الحرارة في العريش : 24 - 34

درجات الحرارة في رفح : 23 - 33

درجات الحرارة في رأس سدر : 26 - 39

درجات الحرارة في نخل : 19 العظمى 37

درجات الحرارة في سانت كاترين : 16 - 30

درجات الحرارة في الطور : 26 - 38

درجات الحرارة في طابا : 26 - 38

درجات الحرارة في شرم الشيخ : 29 - 39

درجات الحرارة في الإسكندرية : 24 - 33

درجات الحرارة في العلمين : 24 - 32

درجات الحرارة في مطروح : 25 - 31

درجات الحرارة في السلوم : 23 وشمال 34

درجات الحرارة في سيوة : 24 - 38

درجات الحرارة في الغردقة : 30 - 41

درجات الحرارة في مرسى علم : 31 - 42

درجات الحرارة في شلاتين : 32 - 41

درجات الحرارة في حلايب : 30 - 36

درجات الحرارة في أبو رماد : 30 - 39

درجات الحرارة في رأس حدربة : 29 - 38

درجات الحرارة في الفيوم : 26 - 38

درجات الحرارة في بنى سويف : 25 - 38

درجات الحرارة في المنيا : 25 - 39

درجات الحرارة في أسيوط : 26 - 40

درجات الحرارة في سوهاج : 27 - 41

درجات الحرارة في قنا : 28 - 43

درجات الحرارة في الأقصر : 29 - 43

درجات الحرارة في أسوان : 30 - 44

درجات الحرارة في الوادى الجديد : 28 - 43

درجات الحرارة في أبو سمبل : 31 - 42

‎حالة الطقس غدا بالساعات

وجاءت حالة الطقس في مصر يوم السبت 10 أغسطس 2024 على النحو التالي:

درجة الحرارة- العظمى- المحسوسة

القاهرة ومصر السفلى: 36- 38

السواحل الشمالية: 31- 34

جنوب سيناء: 40- 43

شمال صعيد مصر: 40- 42

جنوب صعيد مصر: 44- 45

‎حالة الطقس في الايام المقبلة

وفي السياق، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس هذه تسود أنحاء البلاد بداية من الجمعة الموافق 9 أغسطس 2024 حتى الأربعاء المقبل، حيث سيكون شديد الحرارة نهارًا على مستوى الصعيد وجنوب سيناء، كما سيكون حار على السواحل الشمالية، أما ليلًا سيكون الطقس مائلًا للحرارة على جنوب البلاد، بينما معتدلًا على شمالها.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك أمطار متوسطة رعدية تهبط على أنحاء مختلفة يومي الجمعة والسبت، لكنها قد تصل إلى سيول على بعض المناطق مثل شلاتين، أسوان، مرسى علم، قنا، الوادي الجديد، الأقصر.

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