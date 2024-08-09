حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2024، والتي تشهد توتراً كبيراً على بعض الأنحاء، حيث سيكون هناك عدم استقرار في حال الجو على مدار الأيام المقبلة، فمن المتوقع أن تهبط الأمطار الرعدية المصاحبة للرياح.

حالة الطقس .. درجات الحرارة في مصر

أيضاً وطبقاً للأرصاد الجوية تشهد معدلات الرطوبة ارتفاعاً كبيراً قد يتجاوز 90%، الأمر الذي يتزامن مع الشعور بارتفاع الحرارة والحر، لذلك نصحت المواطنين بتناول كميات كبيرة من الماء على مدار الأيام المقبلة التي تشهد تطورات في حالة الطقس، كما طالب بضرورة ارتداء ملابس قطنية.

حالة الطقس اليوم في مصر



حالة الطقس اليوم في القاهرة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس هذه تسود أنحاء البلاد بداية من الجمعة الموافق 9 أغسطس 2024 حتى الأربعاء المقبل، حيث سيكون شديد الحرارة نهاراً على مستوى الصعيد وجنوب سيناء، كما سيكون حار على السواحل الشمالية، أما ليلاً سيكون الطقس مائلاً للحرارة على جنوب البلاد، بينما معتدلاً على شمالها.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك أمطار متوسطة رعدية تهبط على أنحاء مختلفة يومي الجمعة والسبت، لكنها قد تصل إلى سيول على بعض المناطق مثل شلاتين، أسوان، مرسى علم، قنا، الوادي الجديد، الأقصر.

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حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

تتأثر حركة الملاحة البحرية خلال الأيام القادمة حسب هيئة الأرصاد الجوية التي خرجت ببيان يؤكد استقرار الملاحة على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، في المقابل ستشهد المدن الساحلية ارتفاع الأمواج ما بين مستوى متر إلى متر ونصف متر.

درجات الحرارة في محافظات مصر

درجات الحرارة فى القاهرة والوجه البحري خلال يوم الجمعة العظمى 36 والمحسوسة 38 وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية

أما في العاصمة الإدارية ستكون درجات الحرارة الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السواحل الشمالية الصغرى 32 والعظمى 35

درجات الحرارة فى جنوب سيناء الصغرى 40 والعظمى 42

درجات الحرارة فى شمال الصعيد الصغرى 39 والعظمى 41

درجات الحرارة فى جنوب الصعيد الصغرى 43 العظمى 44