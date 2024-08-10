حالة الطقس اليوم | درجات الحرارة في مصر والمحافظات

حالة الطقس اليوم .. يحرص المواطنون يوميًا على متابعة حالة الطقس، خاصة اليوم السبت 10 أغسطس 2024، في القاهرة والإسكندرية وبقية المحافظات.

ويقوم "الموجز" بتقديم تحديثات يومية تشمل تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المصاحبة لها، بالإضافة إلى بيان درجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم السبت 10أغسطس 2024

ومن جانبها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن حالة الطقس ، وذلك في بيان رسمي صدر عنها منذ قليل على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأبرز الظواهر الجوية، التي تتعرض لها البلاد ، إذ إنه يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

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ويشهد اليوم فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والوادى الجديد ، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 30.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

حثت الهيئة المواطنين على توخي الحذر من ارتفاع نسبة الرطوبة في كافة المناطق، ونصحت كبار السن ومرضى السكر والقلب والضغط المرتفع بالبقاء في أماكن باردة وجيدة التهوية. كما ناشدت الجميع بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خصوصاً من الساعة 11 صباحاً حتى 4 عصراً، وأكدت على أهمية استخدام وسائل الحماية من الشمس مثل القبعات العريضة والمظلات.



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