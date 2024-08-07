كشف نادي حدائق الأهرام كواليس وفاة مهندس بأزمة قلبية حادة، اليوم الأربعاء، داخل حمام السباحة بالنادي.

نادي حدائق الأهرام يكشف كواليس وفاة مهندس داخل حمام السباحة

وجاء في صفحة نادي حدائق الأهرام على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: في حوالي الساعة 12:20 دقيقة من ظهر اليوم الأربعاء 7 / 8/ 2024، وفي أثناء وجود عضو النادي مهندس أشرف غلاب، 54 عاما، في حمام السباحة الأوليمبي في المنطقة الضحلة عمق 90 سم، وبينما هو يلاعب ابنه الصغير حدثت له أزمة قلبية حادة.

وأضافت: وعلى الفور توجه له إنقاذ حمام السباحة، وتم إخراجه خارج الحمام وعمل الإسعافات الأولية عن طريق المنقذين والطاقم الطبي بالنادي، إلا أنه قد فاضت روحه الكريمة إلى بارئها.

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