الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة خطيرة في طقس غدًا وتقدم نصائح للمواطنين

تحذر من ظاهرة خطيرة في طقس غدًا .. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الخميس طقسًا شديد الحرارة ورطبًا على معظم المناطق ، بينما يكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ورطبًا ليلاً في جميع الأنحاء.

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة خطيرة في طقس غدًا

كما خبراء هيئة الأرصاد الجوية يُتوقع ارتفاع نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بالحرارة بمقدار يتراوح بين 2 إلى 3 درجات.

كما حذرت الأرصاد الجوية من شبورة مائية ستظهر خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا وقد تصل إلى حد السيول في مناطق حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والوادي الجديد، مع نشاط للرياح التي قد تثير الرمال والأتربة.

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درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس هي :

- القاهرة: العظمى 36 درجة، الصغرى 26 درجة

- الإسكندرية: العظمى 33 درجة، الصغرى 24 درجة

- مطروح: العظمى 30 درجة، الصغرى 23 درجة

- سوهاج: العظمى 41 درجة، الصغرى 27 درجة

- قنا: العظمى 43 درجة، الصغرى 28 درجة

- أسوان: العظمى 42 درجة، الصغرى 29 درجة

حالة الطقس في الايام المقبلة



وجاءت حالة الطقس المتوقعة في مصر يوم الجمعة 9 أغسطس 2024

- القاهرة ومصر السفلى: 36 - 38

- السواحل الشمالية: 32 - 35

- جنوب سيناء: 39- 41

- شمال صعيد مصر: 39- 41

- جنوب صعيد مصر: 43 - 44



ووجهت هيئة الأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على الفيس بوك عدة نصائح إلى المواطنين:

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لأنها تزيد من الشعور بحرارة الطقس.

2- الإكثار من شرب الماء والمشروبات الباردة .

3- ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون، وارتداء غطاء واقي للرأس من الشمس.

4- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال بالسيارات.

5- تجنب الأنشطة الشاقة وخاصة خلال أشد ساعات اليوم حرا.



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