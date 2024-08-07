التصريح بدفن مهندس توفي بأزمة قلبية في حمام سباحة نادي حدائق الأهرام

أمرت جهات التحقيق، مساء اليوم الأربعاء، التصريح بدفن مهندس توفي إثر أزمة قلبية في حمام السباحة الخاص بنادي حدائق الأهرام.

دفن مهندس توفي بأزمة قلبية في حمام سباحة نادي حدائق الأهرام

وكشف المهندس محمد نافع رئيس نادي حدائق الأهرام، تفاصيل واقعة وفاة أحد أعضاء النادي داخل حمام السباحة اليوم الأربعاء.

وقال المهندس محمد نافع على صفحاته الخاصة"الفيسبوك" ما حدث اليوم في حمام سباحة النادي، هو حالة وفاة لأحد الأعضاء البالغ من العمر 54 عامًا.

وأضاف رئيس نادي حدائق الأهرام: العضو كان مع نجله داخل حمام السباحة، لكن في المنطقة الضحلة صاحبة العمق 90 سم، قبل أن يسقط فجأة.

وأكمل رئيس نادي حدائق الأهرام: المنقذ الخاص بحمام السباحة تدخل على الفور وأخرج العضو إلى خارج حمام السباحة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذه من خلال الإنعاش القلبي الرئوي cbr.

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