اليوم الأحد.. تعرف علي تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

حالة الطقس في مصر.. يبحث كثير من المصريين عن حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة، علي محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد 11 أغسطس 2024، وذلك بالتزامن مع الارتفاع القياسي في درجات الحرارة وذلك لتجنب ساعات الذروة، ومعرفة موعد تحسن الأحوال الجوية.

حالة الطقس في مصر اليوم

ويهتم كثير من المصريين بمتابعة نشرة أحوال الطقس اليومية الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية باهتمام الكثير للتعرف على أهم الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 11 أغسطس 2024

ويحرص “الموجز” يوميًا علي عرض تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 11 أغسطس 2024، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض محافظات الجمهورية لموجة شديدة الحرارة، تصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة وطقس رطب نهارًا علي معظم الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا، كما تنشط رياح معتدلة أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار علي بعض مناطق الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار تعرض بعد مناطق الجمهورية لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية في بعض الأحيان، وقد تصل إلى حد السيول، وأبرزها مناطق حلايب وشلاتين ورأس بناس ومرسى علم وأبو سمبل وأسوان والوادي الجديد.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس

ويمكن معرفة درجة حرارة الطقس، من خلال متابعة البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الاثنين 12 أغسطس بالساعات

أما عن حالة الطقس غدًا الاثنين 12 أغسطس، فمن المتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة يُصاحبها استمرار الارتفاع القياسي في درجات الحرارة إلى جانب ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بالحرارة في منتصف اليوم، وتبدأ الحرارة في الانخفاض التدريجي ليلًا.

ويرصد “الموجز” خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 12 أغسطس 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدًا الاثنين: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 24، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة غدًا الاثنين وتستمر الحرارة في الارتفاع حتي نهاية الأسبوع ويُصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

متي يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع حتي نهاية الأسبوع الحالي، وتبدأ الحرارة في الانخفاض التدريجي يوم السبت القادم، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.

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