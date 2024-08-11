حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر

تناول بيان هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غداً الأحد الموافق 11 أغسطس 2024، والذي يكشف عن وجود نشاط عالي للرياح يتركز على شواطئ محافظة الإسكندرية، خليج السويس، شواطئ العلمين، بالإضافة إلى شواطئ مطروح والسلوم، موضحاً أن سرعة الرياح تكون ما بين 30: 50 لكل كم في الساعة، كما يصل ارتفاع الأمواج ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف.



حالة الطقس اليوم في القاهرة

في بيان رسمي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الخبراء الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غداً الأحد الموافق 11 أغسطس 2024، ستكون ساخنة، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهاراً، وقد يكون رطباً ليلا على أغلب الأنحاء، كما سيكون في السواحل الشمالية حار رطب ليلاً، مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

أضاف البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في الإسكندرية سيكون مائلا للحرارة نهاراً، وقليل الرطوبة ليلا، بينما ستغيب الأمطار والرياح عنها.

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درجات الحرارة في محافظات مصر

أوضح بيان خبراء الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدًا الأحد الموافق 11 أغسطس 2024 ستكون متباينة بتباين المناطق، حيث سجلت التقارير والتوقعات بعض هذه الأرقام غداً الأحد 11 أغسطس 2024 في المحافظات الآتية:

تبلغ درجات الحرارة العظمى في محافظة القاهرة 37 درجة، بينما تبلغ درجات الحرارة الصغرى 27 درجة.



وفي الوجه البحري ومدن القناة تبلغ درجة الحرارة العظمى 37 درجة، بينما تبلغ درجة الحرارة الصغرى 27 درجة.

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تبلغ درجات الحرارة العظمى على الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية 34، بينما تبلغ درجة الحرارة الصغرى 37 درجة.



أما على السواحل الشمالية الشرقية فتبلغ درجة الحرارة العظمى 34 درجة، بينما تبلغ الصغرى 26 درجة.



وفي محافظة جنوب سيناء تبلغ درجة الحرارة العظمى 41 درجة، بينما تبلغ الصغري 30 درجة مئوية.



وتبلغ درجات الحرارة العظمى في شمال الصعيد 40 درجة، بينما الصغرى 25 درجة.



وفي جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر تبلغ درجات الحرارة العظمى 45، بينما تبلغ الصغرى 30 درجة مئوية