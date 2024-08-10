تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة السبت 10-8-2024

حالة الطقس في مصر.. يهتم كثير من المصريين بمتابعة حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة، علي محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت 10 أغسطس 2024، وذلك بالتزامن مع تعرض محافظات الجمهورية لموجة شديدة الحرارة بهدف تجنب ساعات الذروة، ومعرفة موعد تحسن الأحوال الجوية.

حالة الطقس في مصر اليوم

وتُحظي نشرة أحوال الطقس اليومية الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية باهتمام الكثير للتعرف على أهم الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 10 أغسطس 2024

ويحرص “الموجز” يوميًا علي عرض تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 10 أغسطس 2024، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أنه من المتوقع أن يسود اليوم السبت طقس شديد الحرارة رطب نهارًا علي معظم الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا، كما تنشط رياح معتدلة أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار علي بعض مناطق الجمهورية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية تعرض بعد مناطق الجمهورية لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية في بعض الأحيان، وقد تصل إلى حد السيول، وأبرزها مناطق حلايب وشلاتين ورأس بناس ومرسى علم وأبو سمبل وأسوان والوادي الجديد.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس

ويمكن معرفة درجة حرارة الطقس، من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الأحد 11 أغسطس بالساعات

أما عن حالة الطقس غدًا الأحد 11 أغسطس، فمن المتوقع أن تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة تؤدي لارتفاع قياسي في درجات الحرارة إلى جانب ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بالحرارة في منتصف اليوم، وتبدأ الحرارة في الانخفاض التدريجي ليلًا.

ويرصد “الموجز” خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 11 أغسطس 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

القاهرة 40 29

العاصمة الإدارية 41 30

6 أكتوبر 38 28

بنهــــا 39 28

دمنهور 36 27

وادي النطرون 35 26

كفر الشيخ 34 25

المنصورة 35 26

الزقازيق 36 27

شبين الكوم 35 26

طنطا 34 25

دمياط 33 26

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 37 25

السويس 36 26

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 38 26

نخل 38 20

كاترين 33 17

الطور 39 26

طابا 38 26

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 33 24

العلمين 32 24

مطروح 32 25

السلوم 33 24

سيوة 39 24

رأس غارب 40 29

الغردقة 41 30

سفاجا 41 30

مرسى علم 42 31

شلاتين 41 32

حلايب 36 30

أبو رماد 39 30

رأس حدربة 38 29

الفيوم 40 26

بني سويف 40 25

المنيا 41 25

أسيوط 42 26

سوهاج 44 27

قنا 45 29

الأقصر 45 29

أسوان 46 30

الوادي الجديد 45 28

أبوسمبل 43 31

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة غدًا الأحد وتستمر الحرارة في الارتفاع حتي نهاية الأسبوع ويُصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

متي يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع حتي نهاية الأسبوع الحالي، وتبدأ الحرارة في الانخفاض التدريجي يوم السبت القادم، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.

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