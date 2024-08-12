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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

"خلي بالك واعرف": حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة.. 3 ظواهر جوية

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024، بالتزامن مع عدم الاستقرار وتتابع الموجات الحارة على جميع المحافظات.

حالة الطقس الآن 

وأشارت الأرصاد إلى أن طقس الإثنين يشهد أجواء شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع تفاصيل حالة الطقس اليوم.

 

‏‎تفاصيل حالة الطقس اليوم

وذكر خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن الطقس اليوم الاثنين3 ظواهر جوية، حيث تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، وتنشط رياح معتدلة على أغلب الأنحاء وأحيانا تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى البلاد على فترات خاصة على المناطق المكشوفة.

وتتأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى الذى يأتى بكتلة هوائية قادمة من أوروبا وتساعد على تلطيف الجو، كما تتوافر الفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من الوادي الجديد وشرق العوينات على فترات.

 

‏‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الإثنين على النحو التالي:

  • القاهرة 36 26
  • 6 أكتوبر 37 26
  • بنها 36 27
  • دمنهور 35 27
  • وادي النطرون 37 26
  • كفر الشيخ 35 25
  • المنصورة 35 26
  • الزقازيق 36 27
  • شبين الكوم 35 26
  • طنطا 35 25
  • دمياط 32 26
  • بورسعيد 33 27
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  • الإسماعيلية 39 26
  • السويس 37 27
  • العريش 33 24
  • رفح 33 23
  • رأس سدر 39 27
  • نخل 37 19
  • كاترين 33 17
  • الطور 38 27
  • طابا 36 27
  • شرم الشيخ 40 30
  • الإسكندرية 32 24
  • العلمين 31 24
  • مطروح 31 25
  • السلوم 32 24
  • سيوة 38 24
  • رأس غارب 40 29
  • الغردقة 41 30
  • سفاجا 41 30
  • مرسى علم 42 31
  • شلاتين 40 32
  • حلايب 37 30
  • أبورماد 39 30
  • رأس حدربة 38 29
  • الفيوم 37 26
  • بني سويف 38 25
  • المنيا 39 25
  • أسيوط 40 27
  • سوهاج 41 28
  • قنا 42 30
  • الأقصر 43 30
  • أسوان 44 31
  • الوادي الجديد 44 28
  • أبوسمبل 44 31

 

‏‎حالة الطقس غدا بالساعات

وكشفت الأرصاد عن حالة الطقس في مصر يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، والتي جاءت كالتالي:

المنطقة    العظمى    المحسوسة

  • القاهرة والوجه البحري: 35- 37
  • السواحل الشمالية: 33- 36
  • جنوب سيناء: 40- 42
  • شمال الصعيد: 38- 40
  • جنوب الصعيد: 42- 44

 

‏‎حالة الطقس في الايام المقبلة

وجاءت ‏‎حالة الطقس في الايام المقبلة على النحو التالي:

الطقس في مصر يوم الأربعاء 14 أغسطس 2024

المنطقة    العظمى    المحسوسة

  • القاهرة والوجه البحري: 35     37
  • السواحل الشمالية: 32              35
  • جنوب سيناء: 40     42
  • شمال الصعيد: 39    41
  • جنوب الصعيد: 42  43

 

الطقس في مصر يوم الخميس 15 أغسطس 2024

المنطقة    العظمى    المحسوسة

  • القاهرة والوجه البحري: 36     38
  • السواحل الشمالية: 32              35
  • جنوب سيناء: 41     43
  • شمال الصعيد: 38    40
  • جنوب الصعيد: 44  45

 

الطقس في مصر يوم الجمعة 16 أغسطس 2024

المنطقة    العظمى    المحسوسة

  • القاهرة والوجه البحري: 36     38
  • السواحل الشمالية: 32              35
  • جنوب سيناء: 40     42
  • شمال الصعيد: 38    40
  • جنوب الصعيد: 44  45

 

الطقس في مصر يوم السبت 17 أغسطس 2024

المنطقة    العظمى    المحسوسة

  • القاهرة والوجه البحري:36      38
  • السواحل الشمالية:31               34
  • جنوب سيناء:40      42
  • شمال الصعيد: 38    40
  • جنوب الصعيد: 43  44

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