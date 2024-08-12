الأرصاد: طقس حار ورطب نهارًا ومعتدل ليلًا غدًا الثلاثاء 13 أغسطس 2024.. يتابع المواطنون عن كثب التغيرات اليومية في درجات الحرارة، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده القاهرة، الإسكندرية، وباقي المحافظات.

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عبر بيان نُشر مؤخرًا على "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة في مصر غدًا الثلاثاء 13 أغسطس 2024.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار ورطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على الجنوب، بينما يكون مائلًا للحرارة ليلاً على معظم المناطق.

كما ستستمر نسب الرطوبة المرتفعة في زيادة الشعور بالحرارة بمقدار يتراوح بين 2 و3 درجات.

وفيما يتعلق بالتوقعات، فمن المحتمل ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

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كما تشير التوقعات إلى احتمال هطول أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا: القاهرة 35/27 درجة، الإسكندرية 33/25 درجة، مطروح 32/24 درجة، سوهاج 40/27 درجة، قنا 42/29 درجة، وأسوان 43/31 درجة.

وقدمت هيئة الأرصاد نصائح مهمة للتعامل مع الأجواء الحارة، خاصة لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، من خلال شرب السوائل بكثرة، تجنب التعرض المباشر للشمس، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة. كما أوصت وزارة الصحة المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري بتجنب الخروج خلال ساعات ذروة الحرارة إلا في حالات الضرورة.

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