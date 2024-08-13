نشرة أسعار مواد البناء.. استقرار سعر الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم في مصر

واصلت أسعار الحديد استقرارها في المصانع المحلية خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024. جاءت أسعار طن الحديد كالتالي:

سعر طن الحديد اليوم

كانت قد سجلت أسعار حديد عز زيادة قدرها 93 جنيهًا، أمس الاثنين، ليصل سعر الطن إلى 41700.42 جنيه، كما شهدت أسعار الحديد الاستثماري زيادة ملحوظة بلغت 720 جنيهًا، ليصل سعر الطن إلى 40320.33 جنيه، ونكشف لكم التفاصيل في الموجز.

حديد عز: 40.7 ألف جنيه للطن.

حديد بشاي: 40.7 ألف جنيه للطن.

حديد المصريين: 40.6 ألف جنيه للطن.

حديد الجارحي: 40 ألف جنيه للطن.

حديد الجيوشي: 36 ألف جنيه للطن.

مصر ستيل: 36.5 ألف جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، حيث جاءت كالتالي:

أسمنت النصر: ارتفع 35 جنيهًا ليصل إلى 2315 جنيهًا للطن.

أسمنت وادي النيل: صعد 30 جنيهًا ليسجل 2250 جنيهًا للطن.

أسمنت المخصوص: زاد 45 جنيهًا ليبلغ 2330 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس: ارتفع 40 جنيهًا ليصل إلى 2360 جنيهًا للطن.

أسمنت السويدي: زاد 25 جنيهًا ليسجل 2575 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان: صعد 55 جنيهًا ليبلغ 2355 جنيهًا للطن

‎سعر شيكارة الاسمنت

شيكارة اسمنت سيناء 103 جنيه.

شيكارة أسمنت النصر 108.5 جنيه.

شيكارة اسمنت العسكري 102 جنيه.

شيكارة اسمنت وادي النيل 103 جنيه.

شيكارة اسمنت المنيا 107جنيه.

شيكارة أسمنت المصريين 98 جنيه.

شيكارة اسمنت المخصوص 109.5 جنيه.

شيكارة اسمنت أسوان 99 جنيه.

شيكارة اسمنت المسلح 110جنيه.

شيكارة اسمنت اسيوط 100جنيه.

شيكارة اسمنت السهم 102 جنيه.

شيكارة اسمنت المعلم 103 جنيه.

شيكارة اسمنت الاسكندرية “الماكس” 106.5جنيه.

شيكارة اسمنت العامرية العادة 105.5 جنيه.

سعر متر الزلط في مصر 2024

يتراوح سعر متر الزلط الكبير ما بين 165 إلى 175 جنيه.26‏/03‏/2024

‎سعر الرمل اليوم

سجل سعر المتر من الرمل الربيع (الأبيض) 90 جنيه، غير أن سعر متر الرمل الأحمر الخرج بلغ 55 جنيها، بينما الأحمر العادي يُقيم بـ 30 جنيه.