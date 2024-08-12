بعد إلغاء الحكومة 7 إجراءات.. ننشر خطوات الحصول على رخصة البناء فى 26 يوم

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تقليص إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن المصرية إلى 8 خطوات بدلًا من 15، مما يسهم في تسهيل العملية على المواطنين وتقليل المدة الزمنية المطلوبة إلى 26 يومًا فقط، وذلك في إطار حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي علي تشجيع شركات القطاع الخاص علي زيادة مجالات عملها في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة ، ونكشف لكم التفاصيل في الموجز

خطوات استخراج رخصة البناء

يبدأ المواطن بتقديم طلب إلى المركز التكنولوجي، مرفقًا به صورة من بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع. تم إلغاء شرط تقديم عقد ملكية مُشهر. يتم إجراء الرفع المساحي عن طريق الجهات المساحية المعتمدة بعد سداد الرسوم المطلوبة، ويتم ذلك في غضون 15 يومًا. بعد التأكد من مطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية، تُصدر الجهة الإدارية بيان صلاحية الموقع خلال 5 أيام. يقدم المواطن طلب الترخيص مرفقًا بتعاقد مع مهندس معتمد، ورسومات وتصميمات هندسية معتمدة، ومستندات الملكية. إذا كانت الحالة تتطلب وثيقة تأمين، يتم إصدارها في غضون 14 يومًا. يقوم المركز التكنولوجي بمراجعة ملف الترخيص خلال 14 يومًا للتأكد من مطابقة الاشتراطات. يتعاقد المواطن مع مهندس إشراف ومقاول للتنفيذ، وتسليم العقود الموقعة إلى المركز التكنولوجي. يُراجع ملف الترخيص من قبل لجنة فحص في الوحدة المحلية التي تحدد الرسوم المستحقة، ويتم تسليم محضر اللجنة خلال 10 أيام. بعد سداد الرسوم، يُصدر الترخيص خلال يومين، ويكون معتمدًا من رئيس الوحدة ومختومًا بخاتم الجهة الإدارية.

فوائد التعديلات

هذه التعديلات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء على المواطنين، مما يُشجع حركة العمران وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تطوير الوحدات السكنية، وهو ما يعزز فرص العمل في مجالات البناء.

وبذلك تكون إجمالي المدة الزمنية الإجمالية لإنهاء إجراءات استخراج رخصة البناء هي 26 يومًا في الحالات العادية، و40 يومًا إذا كانت وثيقة التأمين مطلوبة، مما يُعد تحسينًا كبيرًا مقارنة بالإجراءات السابقة.

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