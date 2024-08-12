‎بكام دلوقتي سعر النحاس والمعادن اليوم الاثنين 21 أغسطس 2024.. تقلبات جديدة

في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والتغيرات المستمرة في أسواق المواد الخام، يحرص الكثيرون على متابعة أسعار المعادن بشكل يومي لمعرفة أحدث المستجدات اليوم، الأحد 11 أغسطس 2024، نعرض لكم تحديثات أسعار النحاس والمعادن في مصر، التي تشهد تباينًا ملحوظًا وفقًا للمعطيات الأخيرة. من خلال هذا التقرير، سنقدم نظرة مفصلة حول أسعار النحاس بجميع أنواعه، بالإضافة إلى أسعار المعادن الأخرى مثل الذهب والفضة والألومنيوم، مما سيمكنكم من متابعة التغيرات وتوقع الاتجاهات المستقبلية في سوق المعادن، ونكشف لكم التفاصيل في الموجز.

سعر النحاس اليوم في مصر

طن النحاس في بورصة المعادن: بلغ سعره اليوم 3,749 دولارًا.

أعلى سعر لخام النحاس: سجل اليوم 3,7600 دولار.

أدنى سعر لخام النحاس: وصل إلى 3,7180 دولار.

بكام سعر النحاس اليوم

كيلو النحاس: تراوح سعره اليوم بين 280 و297 جنيهًا.

طن النحاس: سجل اليوم 297,000 جنيه.

طن النحاس الأحمر الخردة: وصل إلى 160,000 جنيه في بورصة المعادن.

طن النحاس الأصفر: سجل 105,000 جنيه في بورصة المعادن.

الرفوف من النحاس الأصفر: بلغ سعرها 299 جنيهًا للكيلو.

كيلو نحاس مخلوط: تراوح سعره بين 280 و300 جنيهًا.

كيلو نحاس خالص خردة: سجل بين 330 و400 جنيهًا.

نحاس مخلوط الخردة: بلغ سعره بين 280 و300 جنيهًا.

سعر المعادن اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم

عيار 18: سجل نحو 2,974 جنيهًا.

عيار 21: سجل نحو 3,45 0 جنيهًا.

0 جنيهًا. عيار 24: سجل نحو 3,965 جنيهًا.

سعر الفضة اليوم

أونصة الفضة: 1,499.029 جنيه.

الفضة النقية عيار 999: 48.10 جنيه.

الفضة البريطانية عيار 958: 46.12 جنيه.

الفضة الاسترليني عيار 925: 44.54 جنيه.

فضة العملات عيار 900: 43.33 جنيه.

فضة المجوهرات عيار 800: 38.52 جنيه.

فضة عيار 880: 42.37 جنيه.

سعر الألومنيوم اليوم

طن السلك: سجل 150,000 جنيه.

طن السلندرات: وصل إلى 140,000 جنيه، مقابل 145,000 جنيه دون إضافة 14% قيمة مضافة.

طن لفات الألومنيوم: بلغ 155,000 جنيه.

طن شرائح بارد: سجل 158,000 جنيه.

طن لفات البارد: سجل 156,000 جنيه دون إضافة 14% قيمة مضافة.

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