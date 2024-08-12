انهيار كبير في سعر الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 12-8-2024

سعر الذهب في الإمارات.. شهد سعر الذهب في الإمارات، اليوم الاثنين 12-8-2024، انخفاضًا، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 270.51 درهم، بما يُعادل نحو 73.64 دولار.

ويزداد البحث على مدار اليوم على محركات البحث للتعرف على سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب بالأسواق العالمية.

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 12 أغسطس

وخلال السطور التالية يرصد "الموجز" سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لآخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024 نحو 270.51 درهم، بما يعادل نحو 73.64 دولار.

سعر الذهب عيار 22 في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات نحو 247.97 درهم، بما يعادل نحو 67.50 دولار.

سعر الذهب عيار 21 في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 21 في الإمارات نحو 236.70 درهم، بما يعادل نحو 64.43 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 18 في الإمارات نحو 202.88 درهم، بما يعادل نحو 55.23 دولار.

سعر الذهب عيار 14 في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 14 في الإمارات نحو 157.80 درهم، بما يعادل نحو 42.96 دولار.

سعر الذهب عيار 12 في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 12 في الإمارات نحو 135.26 درهم، بما يعادل نحو 36.82 دولار.

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب في الإمارات

ويعتبر الذهب عيار 24 في الإمارات العربية المتحدة هو أنقى أنواع الذهب، ويُعرف أيضاً باسم الذهب الخالص، ويباع بأشكال مختلفة، مثل العملات أو السبائك وغيرها، أما الذهب عيار 22 فيتم استخدامه في صياغة السلاسل والأساور والخواتم الذهبية، في حين أن الذهب عيار 18 يستخدم في صياغة الخواتم المرصّعة بالألماس وغيرها من الأحجار الكريمة.

سوق الذهب في دبي

يُذكر أن سوق الذهب في دبي يعد من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

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