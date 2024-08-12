تراجع أسعار الدواجن في مصر بنسبة 40% رغم ارتفاع تسعيرة الكتكوت إلى 100 جنيه

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 40% وفقًا لتصريحات تلفزيونية للدكتور محمد صالح، عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن.

أسعار الدواجن تنخفض إلى أقل من 60 جنيهًا للكيلو

وأوضح الدكتور صالح أن سعر الدواجن البيضاء من أرض المزرعة بلغ اليوم 60 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج وقلة الطلب في الفترة الأخيرة قد تؤدي إلى أزمة كبيرة في السوق قريبًا، مما يشكل تحديًا كبيرًا للمنتجين.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم ما بين 55 و60 جنيهًا للكيلو، حسب المنطقة، فيما سجلت الفراخ البلدي أسعارًا تتراوح بين 100 و105 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الفراخ الساسو عند 90 جنيهًا للمستهلك. وفي ذات السياق، تم اعتماد مصر من قبل منظمة صحة الحيوان العالمية كدولة تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

4 ملايين دجاجة يوميًا حجم الإنتاج المحلي

بحسب بيانات اتحاد المنتجين، يقدر حجم الإنتاج المحلي من الدواجن بنحو 4 ملايين دجاجة يوميًا. هذا الارتفاع في الإنتاج جاء نتيجة زيادة أسعار اللحوم في الفترة الأخيرة، مما دفع المستهلكين إلى الاعتماد بشكل أكبر على الدواجن كبديل للحوم.

13 مليار بيضة حجم الإنتاج المحلي سنويًا

وفي سياق متصل، كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن حجم الإنتاج السنوي من بيض المائدة في مصر بلغ 13 مليار بيضة، مع توقعات بزيادة الإنتاج في الفترة المقبلة نتيجة الإقبال الكبير من المستهلكين.

سعر الكتكوت البياض يصل إلى 100 جنيه

من جهته، كشف أبوالفتوح مبروك، رئيس شعبة التسمين باتحاد عام منتجي الدواجن، ارتفاع أسعار الكتاكيت في السوق السوداء، إذ وصل سعر الكتكوت البياض هو صغير الفراخ المخصص لإنتاج بيض المائدة لنحو 100 جنيه، موضحًا أن سعر الكتكوت البياض وصل في السوق الرسمية إلى 75 جنيهًا، وأن تأجيل المعامل طلبات المنتجين لشهر فبراير المقبل بسبب قلة المعروض أدى إلى ظهور سوق سوداء في الكتاكيت

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