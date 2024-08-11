‎سعر النحاس والمعادن اليوم الأحد 11 أغسطس 2024

‎سعر النحاس والمعادن اليوم واحدة من أكثر الأمور التي يكثر البحث عنها بشكل يومي، بالتزامن مع عدم الاستقرار الذي تشهده الأسعار في الفترة الأخيرة.

وفي السطور التالية يستعرض الموجز المزيد من التفاصيل عن ‎سعر النحاس والمعادن اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024.

‎سعر النحاس اليوم في مصر

وجاء ‎سعر النحاس اليوم في مصر على النحو التالي:

طن النحاس في بورصة المعادن وصل سعره اليوم 3.749 دولار.

حقق أعلى سعر اليوم لخام النحاس بالبورصة 3.7600 دولار.

تم الإعلان عن أدنى سعر اليوم لخام النحاس 3.7180 دولار.

‎بكام سعر النحاس اليوم

كيلو النحاس وصل سعره اليوم ما بين 280 إلى 297 جنيهًا.

طن النحاس تم الإعلان عن سعره اليوم 297 ألف جنيه.

طن النحاس الأحمر الخردة حقق اليوم 160 ألف جنيه في بورصة المعادن.

طن النحاس الأصفر وصل عند 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن.

الرفوف من النحاس الأصفر سجلت اسعار عند 299 جنيهًا للكيلو.

كيلو نحاس مخلوط شهد اليوم سعر ما بين 280 جنيها مصريا و300 جنيها مصري.

كيلو نحاس خالص خردة سجل سعره ما بين 330 جنيها مصريا و400 جنيها مصري.

نحاس مخلوط الخردة حقق سعره اليوم ما بين 280 جنيها مصريا و300 جنيها مصري.

‎سعر المعادن اليوم في مصر

وفي السياق، جاءت أسعار ‎المعادن اليوم في مصر على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم

سجلت أسعار عيار الذهب 18 اليوم الأحد: نحو 2974 جنيهًا.

حققت أسعار عيار الذهب 21 اليوم الأحد: نحو 3470 جنيهًا.

بلغت أسعار عيار الذهب 24 اليوم الأحد: نحو 3965 جنيهًا.

‎سعر الفضة اليوم:

أونصة الفضة: 1,499.029

الفضة النقية عيار999: 48.10

الفضة البريطانية عيار 958: 46.12

الفضة الاسترليني عيار 925: 44.54

فضة العملات عيار 900: 43.33

فضة المجوهرات عيار 800: 38.52

فضة عيار 880: 42.37

سعر الألومنيوم اليوم

وصل سعر طن السلك خلال شهر أغسطس الجاري بنحو 150 ألف جنيه .

سجل سعر طن السلندرات نحو 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

بلغ سعر طن لفات الألومنيوم خلال الشهر الجاري نحو 155 ألف جنيه.

وسجل سعر الطن شرائح بارد نحو 158 ألف جنيه .

وسجل سعر طن لفات البارد فسجل نحو 156 ألف جنيه دون إضافة 14% قيمة مضافة.

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