‎الآن تغيرات العملات الأجنبية كاملة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم بعد التراجع الأخير

استقرت سعر الدولار اليوم في البنوك أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024، بعد الانخفاض الذي شهدته أمس، إذ جاءت الأسعار متقاربة في مختلف البنوك المصرية، مع اختلافات طفيفة بين سعر الشراء وسعر البيع، ترصد "الموجز" التفاصيل في السطور القادمة.

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 49.28 جنيه، وسعر البيع 49.18 جنيه.

بنك القاهرة: سجل سعر الشراء 49.29 جنيه، وسعر البيع 49.19 جنيه.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر الشراء 49.29 جنيه، وسعر البيع 49.19 جنيه.

بنك مصر: استقر سعر الشراء عند 49.28 جنيه، وسعر البيع عند 49.18 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB): سعر الشراء 49.28 جنيه، وسعر البيع 49.18 جنيه.

بنك HSBC: سجل سعر الشراء 49.35 جنيه، وسعر البيع 49.25 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء 49.35 جنيه، وسعر البيع 49.25 جنيه.

بنك QNB: بلغ سعر الشراء 49.29 جنيه، وسعر البيع 49.19 جنيه.

بنك قناة السويس: سجل سعر الشراء 49.19 جنيه، وسعر البيع 49.29 جنيه.

المصرف المتحد: سعر الشراء 49.18 جنيه، وسعر البيع 49.28 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الاثنين عند 49.18 جنيه للشراء و49.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الريال السعودي عند 3.7535 ريال سعودي. يعكس هذا الثبات النسبي استقرار العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية، مما يؤدي إلى استقرار سعر الصرف بين العملتين.

سعر الدولار مقابل اليورو

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل اليورو اليوم السبت 10 أغسطس 2024 حوالي 0.92 يورو، وهو مؤشر على التغيرات المستمرة في سوق الصرف العالمي والتقلبات بين الاقتصادات الكبرى.

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

تشير الأرقام إلى استمرار استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، مما يعكس الثبات النسبي في السوق المصري، وسط تحديات اقتصادية عالمية.

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