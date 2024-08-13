كام سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك؟
شهد سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، وفقًا لآخر التحديثات على شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية ، يستعرضها الموجز فيما يلي.
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري:
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الريال السعودي 13.08 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:
سجل متوسط سعر الريال السعودي 13.10 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر:
وصل سعر الريال السعودي إلى 13.08 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB):
حقق سعر الريال 13.05 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس:
سجل الريال السعودي 13.04 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني:
وصل سعر الريال السعودي إلى 13.00 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي:
بلغ سعر الريال السعودي 12.77 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد:
حقق سعر الريال السعودي 12.67 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول:
وصل سعر الريال السعودي إلى 13.09 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة:
سجل سعر الريال السعودي 13.02 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية:
حقق سعر الريال 12.98 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات:
وصل سعر الريال السعودي إلى 13.02 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي:
بلغ سعر الريال السعودي 13.09 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:
سجل الريال السعودي 13.10 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الريال السعودي:
- سجل الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي 3.75 ريال.
- وصل سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.27 دولار.
الآن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 12-8-2024
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