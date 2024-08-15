أسعار السيراميك اليوم الخميس 15-8-2024..أرخص نوع بكام؟

أسعار السيراميك اليوم..شهدت أسعار السيراميك اليوم حالة من الاستقرار الملحوظ، ويهتم الكثيرون بمتابعة هذه الأسعار نظراً لاستخدامات السيراميك المتعددة في الأرضيات، وذلك لما يتمتع به من مميزات مثل المتانة والأشكال الجميلة والبريق واللمعان، إلى جانب الفخامة والرقي وقابليته للغسيل بالماء ليعود إلى حالته الجديدة.

أسعار السيراميك اليوم

ترصد جريدة “الموجز” حالة الاستقرار في أسعار السيراميك اليوم الخميس 15-8-2024, وفقًا لآخر تحديث لها.

أسعار البورسلين

سجلت قائمة أسعار البورسلين بأنواعه المختلفة حالة من الاستقرار, وجاءت كالتالي:

بلغ سعر بورسلين مزخرف للأرضيات 164 جنيهًا للمتر المربع.

سُجل سعر لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر عند 192 جنيهًا

وصل سعر بلاط بورسلين مموج للأرضيات إلى 192 جنيهًا.

ارتفع سعر بورسلين منقط للأرضيات ليصل إلى 203 جنيهات للمتر

وتراوح سعر بورسلين بيرويا والشاطئ للأرضيات عند 209 جنيهات.

سعر السيراميك

أسعار السيراميك فرز أول

أظهر أسعار السيراميك فرز أول اليوم استقرارًا, وجاءت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر متر سيراميك الجوهرة فرز أول 172 جنيهًا،

وصل سعر متر سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول إلى 144 جنيهًا.

سُجل سعر متر سيراميك ليسيكو فرز أول عند 116 جنيهًا

بلغت أسعار متر سيراميك إينوفا فرز أول 95 جنيهًا

واستقر سعر متر السيراميك العادي كسر عند 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك فرز ثاني

تفاوتت أسعار السيراميك فرز ثاني بين 65 جنيهًا و150 جنيهًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر متر السيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني 75 جنيهًا.

ارتفع سعر متر سيراميك آرت أرضيات بترفلاي إلى 130 جنيهًا

وسجلت أسعار سيراميكا الجوهرة فرز ثاني 145 جنيهًا للمتر.

تراوح سعر متر السيراميك العادي بين 65 و105 جنيهات.

أسعار السيراميك

أسعار السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 جنيهًا و121 جنيهًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر متر سيراميك مارسيليا 45 جنيهًا،

بلغ سعر متر سيراميك لابوتيه 43 جنيهًا

بلغ سعر متر سيراميك رويال 63 جنيهًا.

تراوح سعر متر السيراميك العادي بين 45 و55 جنيهًا

سجل سعر متر سيراميك ليسيكو 80 جنيهًا.

صناعة السيراميك في مصر

استحوذت صناعة السيراميك في مصر على اهتمام واسع نظراً لكونها من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة, ويعمل في السوق المصري 33 مصنع سيراميك، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 240 مليون متر سنويًا، واستثمارات تتجاوز 15 مليار جنيه.

وتعتمد الصناعة بشكل كبير على المكون المحلي بنسبة تصل إلى 90%، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وتقوم مصر بتصدير السيراميك إلى عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية، منها إنجلترا وفرنسا وتركيا ولبنان والسعودية والأردن واليمن والإمارات وسوريا.

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