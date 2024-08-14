سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات.. الجوهرة مفاجأة «إنفوجراف»

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات.. يظل خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن الجمال والصلابة في تشطيبات منازلهم، وبالتالي من الضروري متابعة تطورات الأسعار بشكل مستمر لضمان الحصول على أفضل سعر وجودة عند شراء السيراميك.

وبناءً على ذلك يرغب الكثير من المواطنين اللجوء إلى محرك جوجل للتعرف على آخر التطورات التي تطرأ على سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات باعتباره من أهم وأكثر الخدمات بحثًا عبر شبكة الإنترنت.

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات

ويشهد في الوقت الحالي تباينًا طفيفًا في مختلف المناطق والمحلات التجارية، حيث تتراوح الأسعار بين 60 إلى 150 جنيهًا للمتر، نظرًا للكثير من العوامل لعل أبرزها؛ نوع السيراميك، حجمه، وجودة تصنيعه، بالإضافة إلى العلامة التجارية والشركة المصنعة.

وفي هذا الصدد، «الموجز» يواصل متابعته الدورية للتعرف على آخر مستجدات سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات داخل سوق مواد البناء خاصة السيراميك الذي يعد من الخيارات الشائعة في تشطيب الأرضيات والحوائط في المنازل والمباني التجارية.

ومع تزايد الطلب على مواد البناء وتحسن الظروف الاقتصادية، من المتوقع أن يواصل سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات استقراره النسبي خلال الأيام المقبلة، إلا أنه من المحتمل أن تكون هناك زيادات طفيفة في الأسعار إذا استمرت تكلفة المواد الخام في الارتفاع.

وبناءً على ذلك نتناول آخر تحديث لـ سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات، بنهاية يوم الأربعاء الموافق 14-8-2024، والتي نبدأ بها من منتجات البورسلين الأنواع التالية:

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات من البورسلين

بورسلين مزخرف للأرضيات بسعر 164 جنيهًا للمتر المربع.

لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر بسعر 192 جنيهًا.

بلاط بورسلين مموج للأرضيات بسعر 192 جنيهًا.

بورسلين منقط للأرضيات بسعر 203 جنيهات للمتر.

بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات بسعر 209 جنيهات.

بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات بسعر 209 جنيهات.

وجاءت متوسط سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات الفرز الأول على النحو التالي:

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات الفرز الأول

تراوح سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 جنيهًا و155 جنيهًا.

وصل سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركية إلى 180 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات.

بلغ سعر حائط المطبخ الليزر 240 جنيهًا.

تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 جنيهًا و300 جنيه.

سعر متر سيراميك الجوهرة فرز أول: 172 جنيهًا.

سعر متر سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول: 144 جنيهًا.

سعر متر سيراميك ليسيكو فرز أول: 116 جنيهًا.

سعر متر سيراميك إينوفا فرز أول: 95 جنيهًا.

سعر متر سيراميك عادي كسر: 85 جنيهًا.

كما تراوح سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات الفرز الثاني من 65 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات الفرز الثاني

سعر متر السيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني: 75 جنيهًا.

سعر متر سيراميك آرت أرضيات بترفلاي: 130 جنيهًا.

سعر سيراميكا الجوهرة فرز ثاني: 145 جنيهًا.

سعر متر السيراميك العادي: 65 جنيهًا.

سعر متر السيراميك رويال: 135 جنيهًا.

سعر متر السيراميك مارسيليا: 130 جنيهًا.

سعر متر السيراميك لابوتيه: 130 جنيهًا.

سعر متر السيراميك ليسيكو: 105 جنيهات.

وتراوح سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات الفرز الثالث بين 99 جنيهًا و121 جنيهًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات الفرز الثالث

سعر متر سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا.

سعر متر سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا.

سعر متر سيراميك رويال: 63 جنيهًا.

سعر متر السيراميك العادي: بين 45 و55 جنيهًا.

سعر متر سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا.

إقرأ أيضًا:

"خذ فكرة".. أسعار السيراميك اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024

البورسلين بكام.. سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات «إنفوجراف»