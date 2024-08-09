"خذ فكرة".. أسعار السيراميك اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024

أسعار السيراميك اليوم..اختلفت أسعار السيراميك اليوم وأنواعه وأشكاله في مصر، إذ يوجد فرز أول وثانٍ وثالث، كما اشتهرت عدة شريكات متخصصة في صناعة السيراميك مثل سيراميك الجوهرة وسيراميك كليوباترا وشركة مظلوم وسيراميك رويال بتقديم مجموعة متنوعة من الأنواع والأشكال والأحجام من السيراميك، بما في ذلك البورسلين والسيراميك الصيني والروندي وسيراميك لابوتيه.

وتقدم بعض الشركات أطقم حمامات مثل ديورافيت, وتختلف الأسعار والعروض والتخفيضات بين الشركات، فضلاً عن الجودة والمواصفات التي تتناسب مع جميع الإمكانيات والأذواق.

أسعار السيراميك اليوم

أسعار السيراميك اليوم

يهتم الكثيرون بمعرفة آخر تحديث لأسعار السيراميك اليوم، خاصة الشباب والفتيات المقبلين على الزواج, لذا يستعرض "الموجز" آخر تحديث لأسعار السيراميك اليوم الخميس 9-8-2024 في مصر.

سعر السيراميك اليوم

تباينت أٍسعار السيراميك بناءً على عدة عوامل منها جودة المواد الخام، تكلفة التصنيع، التصاميم والألوان المتوفرة، بالإضافة إلى حجم البلاطة والشركة المصنعة, وجاءت أسعار السيراميك اليوم كالتالي:

تراوحت أسعار السيراميك المحلي بجودة جيدة بين 50 إلى 100 جنيه للمتر المربع

وتجاوزت أسعار السيراميك المستورد الفاخر 300 جنيه للمتر المربع، خاصة إذا كان السيراميك ذو تصميمات خاصة أو مصنوعًا باستخدام تقنيات متقدمة.

أسعار السيراميك فرز أول اليوم

وصل سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية إلى 150-155 جنيهًا.

ارتفعت أسعار السيراميك للأرضيات الباركية إلى 180 جنيهًا

وسجلت أسعار الأرضيات الليزر 210 جنيهات.

بلغ سعر حائط المطبخ الليزر 240 جنيهًا.

تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 جنيهًا و300 جنيه.

سجلت أسعار سيراميك الجوهرة فرز أول 172 جنيهًا

بلغت أسعار سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول 144 جنيهًا.

وصلت أسعار سيراميك ليسيكو فرز أول إلى 116 جنيهًا

سجل سعر سيراميك إينوفا فرز أول نحو95 جنيهًا

سجل سعر السيراميك عادي كسر 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك فرز ثاني

بدأت أسعار السيراميك فرز ثاني من 65 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا.

جاءت أسعار سيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني نحو 75 جنيهًا

سجل سعر سيراميك آرت أرضيات بترفلاي 130 جنيهًا.

بلغت أسعار سيراميكا الجوهرة فرز ثاني 145 جنيهًا

تراوحت أسعار سيراميك عادي بين 65 و150 جنيهًا.

أسعار السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 جنيهًا و121 جنيهًا.

سجل سيراميك مارسيليا 45 جنيهًا

حقق سعر سيراميك لابوتيه 43 جنيهًا

وصل سعر سيراميك رويال 63 جنيهًا.

بلغ سعر سيراميك عادي بين 45 و55 جنيهًا

سجل سعر سيراميك ليسيكو 80 جنيهًا.

أسعار البورسلين اليوم

تعددت أنواع البورسلين للأرضيات, وجاءت الأسعار على النحو التالي:

بلغ سعر بورسلين مزخرف 164 جنيهًا للمتر المربع

سجل سعر لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر 192 جنيهًا.

بلغ سعر بلاط بورسلين مموج 192 جنيهًا

وصل سعر بورسلين منقط 203 جنيهات للمتر.

سجل بورسلين مموج من نوع بيرويا 209 جنيهات

وصل سعر بورسلين من نوع الشاطئ 209 جنيهات.

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أسعار السيراميك اليوم الخميس 8-8-2024 في الأسواق المحلية





