أسعار السيراميك اليوم الإثنين 12-8-2024..المتر بكام؟

شهدت أسعار السيراميك اليوم اهتمامًا واسعًا من قبل المواطنين والمستثمرين في مصر، إذ يعتبر السيراميك من أكثر المواد استخدامًا في جميع المحافظات, خاصة المنازل والمؤسسات.

تتأثر أسعار السيراميك ، بالعوامل الاقتصادية والسياسية على المستويين المحلي والعالمي, وترصد “الموجز” أسعار السيراميك اليوم الإثنين ، الموافق 12-8-2024.

أسعار السيراميك اليوم

سجل سعر السيراميك اليوم كخيار شائع لتشطيب الأرضيات والحوائط في المنازل والمباني التجارية، بفضل مظهره الجمالي ومتانته وسهولة تنظيفه. وتأثرت أسعار السيراميك بعوامل مختلفة، منها جودة المواد الخام، وتكلفة التصنيع، والتصاميم والألوان المتاحة، بالإضافة إلى حجم البلاطة والشركة المصنعة.

تفاوتت أسعار متر السيراميك اليوم وفقًا للمواصفات السابقة، حيث تراوحت أسعار السيراميك المحلي ذو الجودة الجيدة بين 50 و100 جنيه للمتر المربع.

أما السيراميك المستورد الفاخر فقد تجاوزت أسعاره 300 جنيه للمتر المربع، خاصة إذا كان السيراميك يحتوي على تصميمات خاصة أو مصنوعًا بتقنيات متقدمة.

سعر متر السيراميك من البورسلين

تعددت أنواع البورسلين المتاحة في السوق، وقد تضمن ذلك:

بورسلين مزخرف للأرضيات بسعر 164 جنيهًا للمتر المربع.

لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر بسعر 192 جنيهًا.

بلاط بورسلين مموج للأرضيات بسعر 192 جنيهًا.

بورسلين منقط للأرضيات بسعر 203 جنيهات للمتر.

بورسلين مموج من نوع بيرويا بسعر 209 جنيهات.

بورسلين من نوع الشاطئ بسعر 209 جنيهات.

متوسط سعر متر السيراميك

بلغ متوسط سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 جنيهًا و155 جنيهًا.

ارتفع سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركية إلى 180 جنيهًا.

بينما سجلت الأرضيات الليزر 210 جنيهات.

أما سعر حائط المطبخ الليزر فقد وصل إلى 240 جنيهًا.

وتراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 جنيهًا و300 جنيه.

سعر متر السيراميك فرز أول

تراوحت أسعار السيراميك فرز أول اليوم كالتالي:

سيراميك الجوهرة فرز أول: 172 جنيهًا.

سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول: 144 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو فرز أول: 116 جنيهًا.

سيراميك إينوفا فرز أول: 95 جنيهًا.

سيراميك عادي كسر: 85 جنيهًا.

سعر متر السيراميك فرز ثاني

بلغت أسعار السيراميك فرز ثاني من 65 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني: 75 جنيهًا.

سيراميك آرت أرضيات بترفلاي: 130 جنيهًا.

سيراميكا الجوهرة فرز ثاني: 145 جنيهًا.

سيراميك عادي: 65 جنيهًا.

سيراميك رويال: 135 جنيهًا.

سيراميك مارسيليا: 130 جنيهًا.

سيراميك لابوتيه: 130 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو: 105 جنيهات.

سعر متر السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 جنيهًا و121 جنيهًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا.

سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا.

سيراميك رويال: 63 جنيهًا.

سيراميك عادي: بين 45 و55 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا.

اقرأ أيضًا: سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. تحرك جديد

سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات المسائية.. «إنفوجراف»