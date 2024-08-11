سعر متر السيراميك اليوم الأحد 11 أغسطس 2024.. شوف الجوهرة وكليوباترا بكام

تعتبر أسعار السيراميك اليوم الأحد 11 أغسطس 2024 من أبرز المواضيع التي تهم الكثيرين، حيث تختلف الأسعار وفقًا للمواصفات والجودة. ويمكن أن يتجاوز سعر السيراميك المستورد الفاخر 300 جنيه للمتر المربع، خاصة إذا كان بتصميمات مميزة أو مصنوعًا بتقنيات متقدمة، و

يُعد السيراميك من أكثر المواد استخدامًا في تشطيبات المنازل والمباني التجارية، نظرًا لجماله ومتانته وسهولة تنظيفه، وهذا ما يدفع العديد من المواطنين للبحث يوميًا عن تحديثات أسعار السيراميك عبر محركات البحث.

سعر متر السيراميك اليوم

رغم حالة الاستقرار الحالية في الأسواق المحلية والدولية، إلا أن الاهتمام بمتابعة أسعار السيراميك لم يتراجع، حيث نعرض لكم آخر المستجدات لأسعار متر السيراميك اليوم.

الموجز تنشر لنا آخر مستجدات سعر متر السيراميك اليوم، خلال التقرير التالي، خاصة وأنه يتأثر مع تقديم بعض المقارنات والاتجاهات.

أسعار بورسلين الأرضيات:

سعر بورسلين مزخرف: 164 جنيهًا للمتر المربع.

سعر بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر: 192 جنيهًا.

سعر بلاط بورسلين مموج: 192 جنيهًا.

سعر بورسلين منقط: 203 جنيهات للمتر.

سعر بورسلين مموج من نوع بيرويا: 209 جنيهات.

سعر بورسلين نوع الشاطئ: 209 جنيهات.

أسعار متر السيراميك الفرز الأول:

سعر الفرز الأول للأرضيات العادية: بين 150 و155 جنيهًا.

سعر الفرز الأول للأرضيات الباركيه: 180 جنيهًا.

سعر الأرضيات الليزر: 210 جنيهات.

سعر حائط المطبخ الليزر: 240 جنيهًا.

سعر حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا: بين 250 و300 جنيه.

سعر متر سيراميك الجوهرة فرز أول: 172 جنيهًا.

سعر متر سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول: 144 جنيهًا.

سعر متر سيراميك ليسيكو فرز أول: 116 جنيهًا.

سعر متر سيراميك إينوفا فرز أول: 95 جنيهًا.

سعر متر سيراميك عادي كسر: 85 جنيهًا.

أسعار متر السيراميك الفرز الثاني :

سعر أرضيات إينوفا فرز ثاني: 75 جنيهًا.

سعر آرت أرضيات بترفلاي: 130 جنيهًا.

سعر سيراميكا الجوهرة فرز ثاني: 145 جنيهًا.

سعر السيراميك العادي: 65 جنيهًا.

سعر السيراميك رويال: 135 جنيهًا.

سعر السيراميك مارسيليا: 130 جنيهًا.

سعر السيراميك لابوتيه: 130 جنيهًا.

سعر السيراميك ليسيكو: 105 جنيهات.

أسعار متر السيراميك الفرز الثالث :