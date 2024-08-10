أسعار السيراميك اليوم السبت 10 أغسطس 2024.. كيلوباترا بكام؟

أسعار الألومنيوم اليوم..تصدر سعر السيراميك اليوم محركات البحث خاصة جوجل, إذ يهتم قطاع كبير من المقبلين على شراء السيراميك بمعرفة الأسعار المتاحة.

ويعد السيراميك من أكثر المواد استخدامًا في تشطيب الأرضيات والحوائط في المنازل والمباني التجارية بفضل مظهره الجمالي ومتانته وسهولة تنظيفه.

أسعار السيراميك في مصر

يرغب الكثيرون في متابعة آخر تحديث لأسعار السيراميك اليوم السبت، خصوصًا بين الشباب والفتيات المقبلين على الزواج, لهذا، يستعرض "الموجز" آخر تحديث لسعر السيراميك اليوم السبت 10 أغسطس 2024 في مصر.

سعر متر السيراميك اليوم

تختلف أسعار السيراميك في مصر تبعًا لعدة عوامل، منها جودة المواد الخام وتكلفة التصنيع، بالإضافة إلى التصاميم والألوان المتوفرة، وحجم البلاطة والشركة المصنعة. وقد تراوحت أسعار السيراميك المحلي بجودة جيدة بين 50 و100 جنيه للمتر المربع، بينما تجاوزت أسعار السيراميك المستورد الفاخر 300 جنيه للمتر المربع، خاصةً إذا كان السيراميك بتصميمات خاصة أو مصنوعًا باستخدام تقنيات متقدمة.

أسعار السيراميك المحلي والمستورد

شهدت أسعار السيراميك اليوم تفاوتًا بناءً على المواصفات المذكورة سابقًا, وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوحت أسعار السيراميك المحلي بجودة جيدة بين 50 و100 جنيه للمتر المربع، في حين تجاوزت أسعار السيراميك المستورد الفاخر 300 جنيه للمتر المربع، خصوصًا إذا كان السيراميك ذو تصميمات مميزة أو مصنوعًا باستخدام تقنيات متطورة.

أسعار السيراميك

سعر متر السيراميك من البورسلين

تنوعت أسعار البورسلين للأرضيات، وقد اشتملت على:

بورسلين مزخرف بسعر 164 جنيهًا للمتر المربع.

لوح بورسلين بسمك 192 ملليمتر بسعر 192 جنيهًا.

بلاط بورسلين مموج بسعر 192 جنيهًا.

بورسلين منقط بسعر 203 جنيهات للمتر.

بورسلين مموج من نوع بيرويا بسعر 209 جنيهات.

بورسلين من نوع الشاطئ بسعر 209 جنيهات.

متوسط سعر متر السيراميك

تفاوتت أسعار متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 و155 جنيهًا.

بينما وصل سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركيه إلى 180 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات.

بلغ سعر حائط المطبخ الليزر 240 جنيهًا.

تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 و300 جنيه.

سعر متر السيراميك فرز أول

شملت أسعار السيراميك فرز أول:

سيراميك الجوهرة: 172 جنيهًا.

سيراميك كليوباترا للأرضيات: 144 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو: 116 جنيهًا.

سيراميك إينوفا: 95 جنيهًا.

سيراميك عادي كسر: 85 جنيهًا.

سعر متر السيراميك فرز ثاني

بدأت أسعار السيراميك فرز ثاني من 65 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا، على النحو التالي:

سيراميك أرضيات إينوفا: 75 جنيهًا.

سيراميك آرت أرضيات بترفلاي: 130 جنيهًا.

سيراميكا الجوهرة: 145 جنيهًا.

سيراميك عادي: 65 جنيهًا.

سيراميك رويال: 135 جنيهًا.

سيراميك مارسيليا: 130 جنيهًا.

سيراميك لابوتيه: 130 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو: 105 جنيهات.

سعر متر السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 و121 جنيهًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا.

سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا.

سيراميك رويال: 63 جنيهًا.

سيراميك عادي: بين 45 و55 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا.

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