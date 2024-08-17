سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن.. بكام النهاردة

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن.. تشهد محركات البحث، وبالأخص "جوجل"، زيادة ملحوظة في عمليات البحث حول أسعار الذهب اليوم في مصر، وخاصة عيار 21 بالمصنعية.

يُعَد سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن من أكثر المواضيع التي تشغل بال المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، لاسيما الشباب المقبلين على الزواج الذين يهتمون بمعرفة أسعار الذهب الحالية، حيث يُعتبر عيار 21 من أكثر الأعيرة شهرة.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

في هذا السياق، يقدم موقع "الموجز" تقريراً مفصلاً عن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن بمختلف أعيرته، وذلك بدون احتساب المصنعية، مع العلم أن الأسعار قد تتغير على مدار اليوم.

سعر الذهب عيار 24

حافظ سعر الذهب عيار 24 نحو: 3960 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 3465 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 18 عند: 2970 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 27720 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

عالميًا، سجل سعر الذهب نحو 2475 دولارًا.

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

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أسباب قفزة الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار أونصة الذهب العالمي خلال تداولات أمس الجمعة لتسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين ليقبل الذهب على تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 4 أسابيع بدعم من عودة التوقعات بخفض الفائدة إلى جانب تزايد التوترات الجيوسياسية مجدداً.

يذكر أن هناك بعض قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.

الدمغة والمصنعية لسعر الذهب اليوم في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 إلى 65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الفاتورة عند شراء الجنيه الذهب : يجب أن تحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على الآتي:

- رقم السجل التجاري.

- رقم البطاقة الضريبية.

- الفاتورة بها سيريال نمبر.

- الفاتورة أصل وظهر «مكربنة».

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