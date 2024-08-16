الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية عالميًا.. وارتفاعات جديدة تضرب السوق المحلي.. أعلن هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية عالميًا.. وارتفاعات جديدة تضرب السوق المحلي

عن توقعاته بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية عالميًا.. وارتفاعات جديدة تضرب السوق المحلي مؤكدًا أن السوق يشهد حاليًا ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

تسعير الذهب حاليًا لا يعتمد على سعر الدولار فقط

وأوضح ميلاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صناع القرار" على قناة "صدى البلد"، أن سعر الأوقية يتراوح بين 2470 و2480 دولارًا، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب في السوق المحلي. وذكر أن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 3480 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الزيادة في الأسعار ترتبط بشكل أساسي بالارتفاعات العالمية في أسعار الأوقية، بالإضافة إلى زيادة الطلب المحلي.

وأشار ميلاد إلى أن تسعير الذهب حاليًا لا يعتمد على سعر الدولار فقط، بل يتأثر بشكل أكبر بسعر الأوقية العالمية وآليات العرض والطلب.

وأكد أن أي زيادة في الطلب على المعروض تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

إعفاء المشغولات الذهبية من الجمارك

كما لفت إلى إعادة طرح مبادرة إعفاء المشغولات الذهبية من الجمارك مرة أخرى، لخلق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا حدوث زيادات إضافية في أسعار الذهب دون تحديد مقدارها، نظرًا لأن السوق مفتوح على احتمالات كبيرة.

وواصل السعر العالمي للذهب صعوده ليصل إلى 2480 دولارًا للأوقية، بعد أن كسر حاجز 2491 دولارًا للحظات، محققًا قمة تاريخية جديدة لم يشهدها من قبل.

أما على الصعيد المحلي، فقد استقر سعر الذهب على مدار الأسبوع الماضي مع تحركات طفيفة بين 3440 و3465 جنيهًا. وفي تعاملات اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3465 جنيهًا بعد أن كان قد سجل 3460 جنيهًا في منتصف التعاملات.

وفي نفس السياق، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات اليوم 3960 جنيهًا بعد ارتفاع سعر الأوقية عالميًا، فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2970 جنيهًا، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن منتصف تعاملات اليوم.

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