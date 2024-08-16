جولد بيليون: الذهب يواصل مكاسبه وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب العالمي اليوم ارتفاعًا لليوم الثاني على التوالي، مما دفع المعدن الأصفر نحو تحقيق مكاسب أسبوعية, وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار التوقعات بأن البنك الفيدرالي الأمريكي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة، بينما تحولت الأنظار الآن إلى محضر اجتماع البنك وحديث رئيسه الأسبوع القادم.

سعر أونصة الذهب اليوم

سجلت أونصة الذهب العالمي اليوم ارتفاعًا بنسبة 0.2%، لتصل إلى أعلى مستوى عند 2464 دولارًا بعد افتتاح جلسة التداول عند 2456 دولارًا, ويُتوقع أن يُسجل الذهب ارتفاعًا بنسبة 1.3% خلال هذا الأسبوع، بالرغم من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي خففت المخاوف بشأن الركود الاقتصادي, ورغم ذلك، ما زال المتداولون يتوقعون أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقًا لتقرير جولد بيليون.

توقعات الأسواق بشأن الفائدة

رأت الأسواق فرصة بنسبة 75٪ لخفض البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، وفرصة بنسبة 25٪ لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس, وجاءت هذه التوقعات بعد تراجع حدة رهانات الأسواق على خفض الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس بفرصة 100%.

الذهب

التوقعات المستقبلية للذهب

استمرت التوقعات الإيجابية للذهب في ظل توجه البنوك المركزية العالمية نحو خفض أسعار الفائدة، مما قد يدعم الذهب للوصول إلى المستوى المستهدف عند 2500 دولار للأونصة, ولكن الذهب لا يزال بحاجة إلى حافز قوي لتحقيق مستويات تاريخية جديدة، إذ لم يحصل حتى الآن على الدعم الكافي من الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوترات الجيوسياسية أو انخفاض كبير في عوائد السندات الأمريكية وتراجع الدولار.

البيانات الأمريكية وتأثيرها على الذهب

قللت البيانات الأمريكية الصادرة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن الركود الاقتصادي، إذ ارتفعت بيانات مبيعات التجزئة وطلبات إعانات البطالة، إلى جانب ارتفاع معتدل في معدلات التضخم خلال الشهر الماضية, وخففت هذه البيانات من المخاوف والمبالغة في تسعير خفض الفائدة المتوقع في سبتمبر المقبل.

ترقب اجتماع البنك الفيدرالي وحديث جيروم باول

ينتظر السوق محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يوليو الماضي، حيث ستراقب الأسواق مناقشات أعضاء البنك بشأن مستقبل السياسة النقدية واتجاههم المحتمل نحو خفض الفائدة.

كما من المتوقع أن يتحدث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول الأسبوع القادم عن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، وهي أحداث يترقبها السوق بشكل كبير.

الذهب

تقرير مجلس الذهب العالمي

أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض في التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار العالمية المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس، مما أدى إلى خروج تدفقات بمقدار 6.3 طن من الذهب.

ويُعد هذا أول أسبوع يشهد تدفقات نقدية خارجة من صناديق الاستثمار بعد 7 أسابيع متتالية من التدفقات الإيجابية، مما يعكس تغيرًا في توجهات الأسواق خلال الفترة الأخيرة التي شهدت موجة من الخوف وعزوف المستثمرين عن المخاطر.

تراجع سعر صرف الدولار وتأثيره على الذهب

استمر التذبذب في السيطرة على سعر الذهب في مصر بسبب التحركات العرضية في سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، مما قلل من الضغوط على تسعير الذهب المحلي.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم عند 3465 جنيهًا للجرام واستقر عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند 3455 جنيهًا للجرام.

دعوات لإعادة تطبيق مبادرة "زيرو جمارك"

طالبت شعبة الذهب بإعادة تطبيق مبادرة زيرو جمارك، التي سمحت بدخول حوالي 4.6 طن من الذهب عند تطبيقها لمدة سنة. تسعى المبادرة لتحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق المحلي، خاصة في ظل توقف عمليات استيراد الذهب.

توقعات سعر الذهب خلال الأيام القادمة

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة، في طريقه لتسجيل ارتفاع أسبوعي، في ظل توقعات الأسواق بقيام البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر، رغم تحسن البيانات الأمريكية الأخيرة.

واستمر تذبذب سعر الذهب المحلي دون التحرك في اتجاه واضح، نتيجة عودة استقرار سعر أونصة الذهب العالمي وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، مما قلل من الضغط على تسعير الذهب.

تطورات سعر أونصة الذهب

يسيطر التذبذب حاليًا على سعر أونصة الذهب العالمي بين مستويات 2480 و2440 دولارًا للأونصة, ويحتاج الذهب إلى حافز خارجي للخروج من هذه المنطقة، سواء من البيانات الاقتصادية أو التوترات الجيوسياسية, بينما يظل الذهب مطالبًا باختراق منطقة المقاومة بين 2480 و2485 دولارًا للأونصة للوصول إلى المستهدف عند 2500 دولار للأونصة.

استقرار سعر الذهب المحلي

استمر التذبذب في سعر الذهب المحلي عيار 21 خلال اليومين الماضيين، مسجلًا استقرارًا عند مستوى 3460 جنيهًا للجرام، مما يدل على عدم القدرة على تجميع الزخم الكافي للوصول إلى المستهدف عند 3500 جنيه للجرام بسبب تراجع سعر صرف الدولار وتداول سعر الذهب العالمي في اتجاه عرضي.

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